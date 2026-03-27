Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) ne posjeduje bilo kakve podatke o ubistvu Beograđanina Darka Ašanina, pa ni one o navodnom učešću dva crnogorska državljana u tom zločinu.
Tako su iz službe kojom rukovodi Ivica Janović odgovorili na set pitanja Vijesti - o mafijaškoj likvidaciji iz 1998. godine, nakon što je Podgoričanin Veselin Mujović, u svojstvu građanina, saslušan u podgoričkoj policiji na okolnosti anonimne prijave.
"Agencija za nacionalnu bezbjednost ne posjeduje podatke, evidencije, niti dokumentaciju u vezi sa ubistvom Darka Ašanina, kao ni o eventualnoj povezanosti D. R. i I. D. sa ovim slučajem", odgovorili su listu iz te službe.
Uprava policije danima ne odgovara po čijem nalogu i okviru koje istrage je od Mujovića traženo da im kaže sa kim je od državljana Crne Gore, mjesecima prije ubistva Ašanina, pokušavao da pomiri tog mafijaškog bosa.
Mujović je u policiju pozvan 4. marta, ali je inspektorima tada rekao da izjavu može dati samo tužiocu kome vjeruje.
Vijestima je tada objasnio da mu je u stanici policije pročitan sadržaj anonimne prijave, koja je navodno dostavljena i crnogorskom i srpskom tužilaštvu.
U njoj piše da je Mujović mjesecima prije 30. juna 1998. godine, pokušavao da izgladi odnose između Ašanina i brata jednog od dugogodišnjih visokih crnogorskih zvaničnika.
Podgoričanin je za Vijesti potvrdio te informacije, dodajući da je svakog vikenda odlazio da razgovara sa Ašaninom o tome.
On je istakao i da je iz navoda anonimne prijave, koja mu je, tvrdi, pročitana, zaključio da neko zna i ko je prepoznat kao osoba koja je bila u vrijeme zločina na zidu lokala "Legat" na Dedinju, odakle su ispaljeni hici u Beograđanina crnogorskog porijekla.
Navodno, u toj prijavi piše i da je jedan bivši, visoki funkcioner tadašnje crnogorske službe Državne bezbjednosti viđen u Lipovačkoj šumi neposredno nakon zločina.
Iz Agencije za nacionalnu bezbjednost saopštili su listu da su sa navodima anonimne prijave upoznati "iz sredstava javnog informisanja i ne raspolažu podacima koji se odnose na druge okolnosti s tim u vezi".
Vijesti su tu instituciju pitale i da li je jedan od crnogorskih državljana, koji se pominje u anonimnoj prijavi, ikada imao službenu legitimaciju nekadašnje Službe državne bezbjednosti (SDB) ili ANB-a:
"Agencija posjeduje evidencije o službenim legitimacijama koje datiraju od osnivanja Agencije i u njima nema podataka da je Ivan Delić imao takvu legitimaciju. S obzirom na to da je SDB bila u sastavu MUP-a, Agencija ne raspolaže evidencijama o službenim legitimacijama iz tog perioda", stoji u odgovorima ANB-a.