Grupa se tereti za trgovinu drogom i druga teška krivična djela u više evropskih država

Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva protiv šest osoba, označenih inicijalima R.B., I.V., A.K., M.L., D.F. i V.L., zbog sumnje da su formirali i bili dio kriminalne organizacije.

Prema navodima tužilaštva, pet optuženih tereti se i za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, dok se šesti optuženi sumnjiči za isto djelo u saizvršilaštvu.

Optužnica obuhvata i dodatne sumnje da su pojedini članovi grupe, kao saizvršioci, počinili više krivičnih djela povezanih sa trgovinom narkoticima.

Kako se navodi, kriminalnu organizaciju je, prema sumnjama, još 2015. godine formirao optuženi R.B., sa ciljem vršenja teških krivičnih djela, uključujući ubistva, otmice, trgovinu drogom i pranje novca, radi sticanja nezakonite dobiti i moći.

Djelovanje ove grupe, prema optužnici, obuhvatalo je teritorije više država, među kojima su Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Mađarska, kao i više zemalja zapadne Evrope.

Tužilaštvo navodi da su optuženi u periodu od septembra do decembra 2020. godine u više navrata nabavljali marihuanu u Albaniji, koju su potom krijumčarili preko Crne Gore i Bosne i Hercegovine, s krajnjim ciljem prodaje na tržištu Mađarske.

Postupak pred sudom biće nastavljen u narednom periodu.