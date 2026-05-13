Sutkinja za istrage Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša, odredila je pritvor Moniću jer se sumnjiči za krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna i koje je posebno teško zbog načina izvršenja ili posljedica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rožajcu Harisu Moniću danas je na predlog Specijalnog tužilaštva određen pritvor do 30 dana zbog opasnosti da bi mogao pobjeći i ugroziti istragu koja se protiv njega vodi zbog učešća u poslu preokeanskog šverca droge, saopšteno je Pobjedi iz Višeg suda.

Sutkinja za istrage Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša, odredila je pritvor Moniću jer se sumnjiči za krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna i koje je posebno teško zbog načina izvršenja ili posljedica.

Monić je uhapšen u ponedjeljak u Rožajama po nalogu Specijalnog tužilaštva koje je jutros obavjestilo javnost da je protiv ovog osumnjičenog pokrenulo krivični postupak za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krijmčarenje više od četiri tone kokaina.

“Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, Specijalno državno tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak i protiv okrivljenog H. M., državljanina Crne Gore i Holandije, za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i pet krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, čiji su predmet krijumčarenje ukupno 4.168 kg kokaina, iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu”, precizirali su iz SDT-a.

Monić se tereti da je dio kriminalne organizacije koju su predvodili odbjegli policajac Ljubo Milović i Mileta Ojdanić.

SDT je kao pripadnike ove kriminalne organizacije označilo i Ivana Stamatovića, Nebojšu Bugarina, Petra Lazovića, Milana Popovića, Božidara Jabučanina, Miloša Mišurovića, Aleksandra Kekovića, Vladimira Bajčetu, Gorana Stojanovića, Dražena Milovića, Filipa Zindovića, Ivana Nikolića, Tihomira Adžića, Marka Novakovića, Dejana Kneževića, Mila Božovića, Bojana Ojdanića, Radovana Perovića, Vjekoslava Lambulića, Vukašina Vojinovića, Aleksandra Mijajlovića, Vuka i Vlada Banićevića.

Iz SDT su rekli da je Monić, zajedno sa pojedinim drugim pripadnicima kriminalne grupe, tokom 2019. i 2020. godine, neovlašćeno radi prodaje prenosio 500 kilograma kokaina od Ekvadora do Njemačke, 793 i 846 kilograma kokaina, od Ekvadora do Holandije i 1044,71 i 985 kilograma kokaina od Ekvadora do Belgije.