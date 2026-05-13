Jedna od žrtava Džefrija Epstina prvi put je javno progovorila, rekavši da ju je pokojni se**ualni prestupnik se**ualno zlostavljao dok je bio u kućnom pritvoru zbog podvođenja maloljetnice.

Žena identifikovana samo kao Roza svedočila je zajedno sa nekoliko drugih Epstinovih žrtava na saslušanju koje su organizovali demokratski kongresmeni. Roza je rekla da ju je kao tinejdžerku iz Uzbekistana regrutovao saradnik Džefrija Epstina i modni agent Žan-Lik Brunel, koji joj je obećao karijeru manekenke.

Upoznala Epstina 2009. godine

Rekla je da je upoznala Brunela 2008. godine, kada je imala 18 godina, i da ju je on upoznao sa Epstinom u julu 2009. u svom domu u Vest Palm Biču, na Floridi.

"Poticala sam iz finansijski nestabilne porodice i bila sam idealna meta za manipulaciju", rekla je tokom svog emotivnog svjedočenja.

U to vrijeme, Epstin je već bio u kućnom pritvoru nakon presude iz 2008. godine, kada je osuđen za podvođenje maloljetnica i registrovan kao se**ualni prestupnik. Roza je izjavila da joj je Epstin ponudio posao u svojoj organizaciji, Floridskoj naučnoj fondaciji, kako bi joj "pomognuo sa finansijskim problemima".

Prema njenim riječima, zlostavljanje je počelo ubrzo nakon toga.

"Jednog dana njegova maserka me je pozvala u njegovu sobu, gdje me je Džefri prvi put se**ualno napao. Tokom naredne tri godine, kontinuirano sam bila silovana", rekla je.

Ponovo traumatizovana nakon objave imena

Roza je rekla da je zlostavljanje tokom Epstinovog kućnog pritvora "onemogućilo pravdu" za nju, ali da je na kraju pronašla snagu da potraži pomoć. Takođe je rekla da je ponovo traumatizovana nakon što je njeno ime greškom objavljeno u dokumentima o Epstinu koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD.

"Dok su bogati i moćni ostajali zaštićeni zacrnjenim djelovima dokumenata, moje ime je objavljeno. Sada me novinari iz celog svijeta kontaktiraju. Ne mogu da živim bez stalnog straha i opreza. Mogu samo da zamislim dugoročne posledice koje će ova 'greška' imati na moj život", rekla je.

Ministarstvo pravde SAD je ranije saopštilo da "veoma ozbiljno shvata zaštitu žrtava" i da je uklonilo neka od dokumenata povezanih sa Epstinom nakon što su žrtve upozorile da su im identiteti ugroženi zbog loše anonimizacije.

Ministarstvo je saopštilo da su propusti nastali zbog "tehničke ili ljudske greške". Još jedna Epstinova žrtva, Marija Farmer, svjedočila je putem snimljene poruke na saslušanju. Rekla je da je prijavila zlostavljanje još 1996. godine i optužila policiju i druge institucije da godinama nisu reagovale.

"Vlada mora da počne da govori istinu", naglasila je.