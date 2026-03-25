Kako je saopštila sudija Rabrenović, branilac okrivljenog Enisa Kajevića, advokat Damir Lekić predložio je da se suđenje odloži jer je podnio Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice.

Početak suđenja okrivljenima za šverc cigareta i stvaranje kriminalne organizacije vlasniku firme "Agrarija" Velimiru Milačiću, vlasniku "Bat Bojane" Žarku Bulatoviću, Muju Mujeviću iz Rožaja, Slobodanu Đurici i Enisu Kajeviću danas je u Višem sudu u Podgorici odloženo za 3. april, odlučilo je specijalno vijeće kojim predsjedava Nada Rabrenović.

Kako je saopštila sudija Rabrenović, branilac okrivljenog Enisa Kajevića, advokat Damir Lekić predložio je da se suđenje odloži jer je podnio Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice.

Kako saznajemo, predložena je kazna od šest mjeseci. Odbrana je predložila da kaznu izdržava u prostoriji za stanovanje, te plaćanje novčane kazne kao sporedna kazna i da Kajević plati određeni iznos u humanitarne svrhe.

Specijalni tužilac Ivan Medojević je rekao u obraćanju sudu da je predlog SDT-u dostavljen večeras poslije ponoći.

„Ovako kako je koncipiran, ne bih ga sada komentarisao. Stav tužioca sud će imati do narednog ročišta glavnog pretresa“, rekalo je Medojević.

Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu koju je SDT podigao protiv Milačića, Bulatovića, Mujevića, Đurice i Kajevića za stvaranje kriminalne organizacije i šverc cigareta.

"Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije koju je organizovao optuženi Mujević, sa nepoznatim licem, čiji pripadnici su postali ostali optuženi, sa ciljem da se bavi prenošenjem preko carinske linije iz Slobodne carinske zone Luke Bar, uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, neocarinjenih cigareta i njihovom prodajom i rasturanjem, u Podgorici, Rožajama, Srbiji i Kosovu, pa su, u periodu od novembra 2019. do marta 2021.godine, optuženi, neplaćanjem carina, akciza i poreza za 42.827 paketa krijumčarenih cigareta, pribavili kriminalnoj organizaciji nezakonitu dobit, a oštećenoj Crnoj Gori nanijeli štetu u visini od najmanje 33.182.320,05 eura", navedeno je ranije iz SDT-a.