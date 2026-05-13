Novljanin Krsto Vujić tvrdio je da je ubio osobu pod nadimkom Zemun, kako bi sklonio potencijalno nezgodnog svjedoka koji je sa njima učestvovao u likvidaciji Šćepana Roganovića.

To je, kako se navodi u telefonskim porukama, učinio nakon dogovora sa do juče odbjeglim Milijem Bajramovićem, dok su obojica strahovala da i on može progovoriti o zločinu u Herceg Novom 13. februara 2020. godine, pošto je već uhapšen Miloš Đuričković.

Nakon što su počele da cure informacije da je Đula, kako su zvali sada zaštićenog svjedoka Đuričkovića, sve ispričao u policiji, Vujić obavještava Bajramovića da je na vezi sa Zemunom, koji mu je priznao da je napravio veliku grešku nakon ubistva Roganovića, pišu Vijesti.

“Brate, evo sa Zemunom pola sata, možeš misliti šta je debil napravio - ostane mu neseser i zdravstvena knjižica... Još ga fino pitam: imaš li nešto da piše tvoje ime, kaže - ne... I to je policija našla. Sad mu objašnjavam šta da kaže policiji, što je bio dolje, ako ga dignu gore... Čudo, života mi”, saopštava u glasovnoj poruci na Skaju krajem februara 2020. godine.

Bajramović, kasnije optužen da je direktni izvršilac ubistva, u tome vidi šansu da se izvuku.

“To može bit dobro za mene, daj da maloga maknemo... Ovo između nas brate... Bolje njega da optuže da ga je ubio, nego mene... Sad oni to lome, razumiješ, nek se mali samo skloni brate neđe... Brate, jer oni ako optuže njega, više ne mogu da promijene, pa da stave da sam ja”, poručuje on.

Potom mu kaže da to nikako ne govori Zemunu, a Vujić odgovara da se to podrazumijeva.

“Nemoj ti to pričat Zemunu”.

“Ajde brate, skloniću ga neđe, da vidimo oće li ga tražit”.

“Ali bolje da optuže njega nego mene, pa nek mali ide za Južnu ili da ga završimo”.

“Može brate”, odgovara Vujić.

Nakon nekog vremena, Bajramović pita da li je Zemunu rekao da se skloni, a ovaj odgovara potvrdno.

Priču potom skreću na uhapšenog Đuričkovića, nagađaju da li je u policiji progovorio, dogovaraju se o tome ko bi od advokata bio najbolji da ga preuzme, a onda konstatuju da će ga utišati njihova ekipa iz istražnog zatvora, gdje je već smješten.

“Brate, evo sutra će Saša Boreta da dođe do Đule, a Jovan će advokata Bulatovića - da mu uplati 1000 e, TV da mu kupi i on će ga preuzet da ga brani i ako je što rekao kako ne treba Đula, moraće da mijenja izjavu, to će ga oni u zatvor stiskat”, objašnjava Vujić, prenose Vijesti.

Ta ekipa danima strahuje šta bi Đuričkovoć mogao da ispriča istražiteljima, pa nakon što dobijaju informacije da bi mogao da se nagodi sa tužilaštvom, prave ofanzivu da ućutkaju još jedna usta.

Zato se tokom dopisivanja ponovo vraćaju na Zemuna:

“A brate moramo Zemuna dovatit nekako, da je na oko... brate... Zajeban je da ga uhapse brate”, potencira Bajramović.

Vujić mu odgovara da je taj kolega otišao u Novi sad “na jedno 15 dana”, da tamo neće imati kriptovani telefon, ali da mu je on već kazao da će ga ilegalno prebaciti u Bosnu: “Tako da možemo šta god oćeš uradit”.

“Brate, da razmislimo, jer može da nas zakopa, bukvalno, a malo je prilično čudan... Svojeglav je... Ako umisli nešto, namjestiće nas”.

Vujić odgovara da će oni odlučiti šta s njim: “Vidjećemo šta nam odgovara i to ćemo uradit”, piše on, pa dodaje da im se ta osoba nikako ne može izgubiti “jer oće da ide za Panamu da radi”.

“A kriptu je prije bacio u rijeku zbog baznih stanica”.

Bajramović tvrdi da će maloga tražiti, a naročito kad u sistemu provjere pasoš i utvrde da je “išao za Južnu, po Evropi, svuđe”.

“Ajde neka prođe jedno par dana (pa) ćemo vidjeti, ako bude frke da ga zakopamo”, odgovara Vujić.

“Brate, samo ga fino navuć... Ne možemo ga žalit stvarno brate. Evo nas ne žali niko”, konstatuje Bajramović.

Vujić odgovara da ga briga za tog čovjeka i da će ga zakopati tamo da gdje ga niko nikada neće naći.

“Da, brate, nema šta, završit to, samo da prođe par dana, neka je na sigurnom i ti mu obećaj pasoš i za Južnu da ide ili tako nešto”.

Početkom sljedećeg mjeseca - u martu 2020. godine, dok obojica ilegalno prelaze granice bježeći od policije, Vujić obavještava prijatelja da je na putu ka Španiji, a ovaj ga pita je li donio konačnu odluku za Zemuna:

“A brate, šta si odlučio za Zemuna? To te ne pitah”.

Novljanin odgovara da će u naredna dva dana to biti “završena priča”.

Sljedeći dan mu javlja da je prošao pasošku kontrolu i da je sve proteklo u redu, a onda mu naglašava da nikada nikome, pa ni prijateljima, ne kaže da su odlučili da završe Zemuna.

“Brate. Nikad nikom. Pa jel to završeno?”, pita Bajramović, prenose Vijesti.

“Jeste, brate, danas”, odgovara Vujić 7. marta 2020. godine, u 18.40 časova.

Bajramović konstatuje da su sve to morali da urade jer ih je Đuričković prodao:

“E svašta šta se sve mora uradit. Šta nam uradi đubre ono, sve bi mu u kuću pobio da mogu”.

“Brate, mi moramo da nastavimo ratovat i da se čuvamo, jebi ga. Doće na red i Đulin brat, na komade ću ga iskidat”.

Drugi kaže da najprije moraju lukavo odigrati i Đulu okrenuti da svjedoči kako treba, i sve mu obećati.

“A onda, Bože zdravlja, da se završi kako treba, ubit mu brata i njega i sve”.

Bajramović brine šta da kažu drugima ako pitaju za Zemuna, navodeći da će ga vjerovatno tražiti:

“Znaće onaj drugi debeli da je kod tebe bio”.

“Brate, već me pitao, lagano ću to sređivat”, odgovara Vujić.

“Da brate, a ne smiješ izgubit povjerenje toga debelog... Da ti ne udari kontru on... Pazi se brate”.

“Brate, sve to držim pod kontrolom”.

Četiri mjeseca nakon toga, 24. jula 2020. godine, Vujić obavještava da mu dolazi jedan iz Đenove, da mora da angažuje advokate, a onda se opet vraća na taj slučaj:

“Jeste, brate, evo dužan sam tim njegovim 2 kom (dva kg kokaina) što su u Bg zakopali onoga našeg, a ne znam ko su”.

Desetak dana nakon ubistva Šćepana Roganovića, Bajramović javlja da policija i njega traži.

“Evo mi Kiki javio da traže i mene brate”, piše on.

Vujić odgovara: “Našli DNK sa kreveta đe si spavao”.

“Kako znaš da je baš to?”.

“Brate, to je sigurno jer nema odakle drugo”, konstatuje Vujić.

“Hahaha a ti si brate totalno lud. Čitav stan je od mojih i tvojih dnk... Po podu dlake, stolice, sto, garderoba... U wc da ne pričam”, dodaje Bajramović.

“To ti i pričam brate... Samo moj i tvoj”, zaključuje Vujić.

