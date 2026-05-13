Osuđenici iz Zatvora za duge kazne u Spužu, njih oko 250, uputili su dopis premijeru Milojku Spajiću kojeg mole da povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore dobiju smanjenje kazni za 20 odsto, piše portal Dan.

Oni su apelovali da smanjenje kazni, odnosno amnestiju, dobiju svi, bez obzira na to za koja krivična djela su oglašeni krivim, kao i da li su povratnici u izvršenju zakonskih prestupa.

“Molimo Vas da preko nadležnog ministarstva Vaše Vlade preduzmete potrebne radnje u smislu podrške Vlade postojećem predlogu DNP Crne Gore, uz korekcije visine dijela kazne koji se oprašta od izdržavanja – tako što bi obuhvatila sve osuđenike, bez obzira na povrat i to u iznosu od 20 odsto od izrečene kazne, upravo kako je ove godine i 20 godina od nezavisnosti Crne Gore. Takođe Vas molimo da amnestija ovaj put bude sveobuhvatna, bez obzira na vrstu krivičnog djela”, navedeno je u apelu koji je podržalo oko 250 zatvorenika.

Tvrde da bi umanjenje zatvorskih kazni na ovakav način imalo višestruki efekat.

“Smatramo da bi ovakav akt, iako je akt milosti, imao višestruko pozitivan efekat na ukupno funkcionisanje kako pravnog i penalnog sistema u Crnoj Gori, tako i na opštedruštvenu koheziju koja je u Crnoj Gori u ovom trenutku potrebna”, ukazuju osuđenici.

Predlog izmjena Zakona o amnestiji, po zahtjevu lidera DNP-a Milana Kneževića, po mnogo strožim kriterijumima nedavno se našao u parlamentu, ali nije dobio potrebnu podršku. Predlogom zakona o amnestiji predviđeno je da se od izvršenja 15 odsto izrečene kazne zatvora oslobađaju lica koja su na dan stupanja na snagu tog zakona pravosnažno osuđena za krivična djela propisana zakonima Crne Gore, a nalaze se na izdržavanju kazne zatvora u Crnoj Gori, kao i lica osuđena stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori ili čiji je premještaj radi izvršenja kazne zatvora izvršen u drugu državu.

Osuđenicima koji nijesu započeli izvršenje kazne zatvora predloženo je smanjenje kazne za 10 odsto.

“Od izvršenja pet odsto izrečene kazne zatvora oslobađaju se lica koja su dva i više puta pravosnažno osuđena na bezuslovnu kaznu zatvora zbog izvršenja krivičnog djela”, predviđeno je predlogom Zakona o amnestiji.

Prvi put je predloženo da se pravosnažno osuđenim na kaznu zatvora u trajanju do tri mjeseca, a koji nijesu stupili na izdržavanje kazne na dan stupanja na snagu novog zakona, izrekne uslovna osuda.

Predlogom DNP-a, koji nije prošao u Skupštini, predviđeno je da se amnestija ne odnosi na ratne zločince, silovatelje, počinioce teških ubistava, kao ni za osuđene za terorizam, trgovinu ljudima…

“Ne odnosi se ni na lica koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za teško ubistvo, silovanje, prinudu na obljubu ili protivprirodni blud, obljubu ili protivprirodni blud nad nemoćnim ili maloljetnim licem, protivprirodni blud zloupotrebom položaja, bludne radnje, podvođenje i omogućavanje vršenja bluda”, predloženo je pomenutim aktom, kojim je traženo da se od milosti izuzmu i osuđeni za krivična djela kriminalno udruživanje i stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca, zloupotrebe ovlašćenja, službenog i položaja u privrednom poslovanju, prevara u službi, protivzakoniti uticaj, navođenje na protivzakoniti uticaj, primanje i davanje mita.

Traženo je i da se amnestija ne sprovodi ni za lica koja su na dan stupanja na snagu tog zakona pravosnažno osuđena na kaznu zatvora od 40 godina, kao i za one za koje je naređeno raspisivanje potjernice.

“Izrečena kazna zatvora uzima se kao utvrđena i istovremeno određuje da se neće izvršiti ako u roku od dvije godine osuđeni ne učini novo krivično djelo. Licima, koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena prvi put na kaznu zatvora u trajanju od tri do šest mjeseci za krivična djela propisana zakonima Crne Gore, a nijesu stupila na izdržavanje kazne, izrečena kazna zatvora se uzima kao utvrđena i istovremeno se određuje da će biti izvršena u prostorijama u kojima osuđeni stanuje”, navedeno je u predlogu.

Za one koji su prvi put pravosnažno osuđeni na kućni zatvor od tri do šest mjeseci za krivična djela propisana zakonima Crne Gore, a koji nijesu počeli da izdržavaju izrečenu kaznu, predlogom zakona je predviđeno oslobađanje od izvršenja kazne. U slučaju da su osuđeni na zatvor od tri do šest mjeseci počeli da izdržavaju kazne, piše u tom aktu, izvršenje se obustavlja, a preostali dio zamjenjuje uslovnom osudom.