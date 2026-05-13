Poljska avijacija presrela je ruski izviđački avion kod Baltičkog mora.

Poljsko ratno vazduhoplovstvo presrelo je danas ruski izviđački avion kod Baltičkog mora, piše "Rojters". Ministarstvo odbrane Poljske se hitno oglasilo tim povodom i naveli su da se ovaj let ruskog aviona smatra provokacijom i potencijalnom pretnjom.

"Avion je letio u međunarodnom vazdušnom prostoru bez podnetog plana leta i sa isključenim transponderima. Nije bilo kršenja poljskog vazdušnog prostora", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Poljske.

Oglasio se i sam ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinijak-Kamiš. On je objasnio da letovi vojnih aviona sa isključenim transponderima mogu da predstavljaju prijetnju drugim avionima.