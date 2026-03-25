Postupci u kojima je okrivljeni u pritvoru moraju biti naročito hitni, ističe Ustavni sud.

Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu V.Đ. i utvrdio da mu je Viši sud u Podgorici povrijedio pravo na slobodu i sigurnost, jer je rješenje o produženju pritvora uručio njegovoj advokatici nakon 78 dana, suprotno načelu hitnosti garantovanim Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Viši sud u Podgorici produžio je osumnjičenom V.Đ. pritvor 24. jula prošle godine, a rješenje mu je uručeno narednog dana. Međutim, tek nakon reagovanja advokatske kancelarije, njegovoj advokatici je dostavljeno rješenje o pritvoru 10. oktobra, odnosno nakon 78 dana, čime joj je tek tada omogućeno da izjavi žalbu Apelacionom sudu, saopštio je Ustavni sud.

Ta institucija je ocijenila da je ovakvo postupanje Višeg suda ustavnopravno neprihvatljivo, "imajući u vidu da je uloga branioca u slučajevima kada je lice lišeno slobode od suštinskog značaja za zaštitu prava na slobodu i sigurnost".

Po ocjeni Ustavnog suda, u konkretnom slučaju došlo je do povrede načela hitnosti, jer postupci u kojima je okrivljeni u pritvoru moraju biti naročito hitni.

„Čekanje od skoro tri mjeseca da se rješenje uruči braniteljki, u suprotnosti je sa Zakonom o krivičnom postupku koji nalaže hitno postupanje i sa članom 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima koji podrazumijeva da pravo na slobodu i bezbjednost nalaže da svako ko je lišen slobode ima pravo da pokrene postupak u kome će sud hitno ispitati zakonitost tog lišenja“, piše u odluci Ustavnog suda.

Ističu da blagovremeno dostavljanje rješenja o produženju pritvora braniocu nije samo tehnički akt, već ustavni imperativ. Ovakva situacija, kažu iz Ustavnog suda, praktično obesmišljava sudsku kontrolu pritvora, jer je nakon 78 dana izvršena nova kontrola pritvora dok prethodna još nije ni procesuirana kroz žalbeni postupak.

„Donijeto rješenje Višeg suda u Podgorici nije dostavljeno braniteljki okrivljenog nakon donošenja, iako ta procesna radnja zahtijeva obavezno postojanje branioca dok je lice u pritvoru te samim tim i obavezno dostavljanje akata kojim se određuje status pritvorenog lica, već je to učinjeno nakon 78 dana“, dodaje se u odluci Ustavnog suda.

Ustavni sud je odbio žalbu u dijelu da V.Đ. osnovano nije sumnjiv da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, da ne postoji opasnost od ponavljanja djela i da su sudovi prekršili pretpostavku nevinosti.