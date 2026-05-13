Specijalno državno tužilaštvo uložilo je žalbu na odluku sudije za istragu Višeg suda u Podgorici koji je odbio njihov predlog da suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću odredi pritvor zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Vijeće suda donijelo je odluku, a prema nezvaničnim saznanjima "Dana" odbili su žalbu SDT-a i potrvdili odluku da se Čađenović u nastavku postupka brani sa slobode.

Iz SDT-a za "Dan" su zvanično potvrdili da su uložili žalbu na spornu odluku sudije za istragu.

"Specijalno državno tužilaštvo je izjavilo žalbu protiv odluke sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, kojom je odbijen predlog da se osumnjičenom S.Č. odredi pritvor i tražilo da se ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje ili da se preinači i osumnjičenom odredi pritvor" saopštio je za "Dan" specijalni tužilac i portparol Vukas Radonjić.

Iz Višeg suda zvanično nam je potvrđeno da su donijeli odluku ali su naveli da će je saopštiti tek kada bude otpremljena strankama. Prema nezvaničnim saznanjima "Dana", Čađenović je i dalje na slobodi, tako da odluka o njegovom puštanju na slobodu nije izmijenjena.

On je nedavno privođen zbog sumnji da je nepostupanjem omogućio da nastupi zastara protiv okrivljnih za nedozvoljeni prelezak državne granice.

"Osumnjičenom se stavlja na teret da u periodu od 2016. do 2021. godine, nije vršio svoje službene dužnosti kao specijalni tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu, u krivičnom postupku koji je pokrenuo protiv pet okrivljenih i za krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, pa je, usljed toga što u postupku nije preduzimao procesne radnje, nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, zbog čega se protiv okrivljenih, za pomenuto krivično djelo, krivični postupak po zakonu ne može nastaviti" saopštili su iz SDT- a nakon hapšenja Čađenovića.