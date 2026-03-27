Izvor: ATLAS GRUPA

Biznismen Duško Knežević osuđen je danas u Višem sudu u Podgorici na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog dva krivična djela - zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i pranje novca.

On je osuđen u predmetima "Kaspija 1" i "Kaspija 2"

Knežević je dužan i da Atlas banci plati 12 miliona eura.

Sud mu je produžio pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

Ukupna šteta nastala za Atlas banku je 15.205.504, 60 eura.

Prvostepenu presudu izrekao je sudija Amir Đokaj.