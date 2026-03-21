Odluka o povredi prava na žalbu osuđenima za ubistvo policijskog inspektora izazvala burne reakcije porodice

Sestra ubijenog policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, Slavica Šćekić, oštro je reagovala na odluku Ustavnog suda Crne Gore kojom je utvrđeno da je osuđenima za ubistvo njenog brata povrijeđeno pravo na žalbu na produženje pritvora, prenosi portal Dan.

Ustavni sud je, kako je saopšteno, usvojio ustavnu žalbu optuženih i ocijenio da im je Vrhovni sud uskratio pravo na pristup sudu, garantovano Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, prenosi portal Dan.

Slavica Šćekić smatra da takva odluka dodatno produžava agoniju porodice koja traje više od dvije decenije.

„Umjesto da se postupak konačno završi i pravda bude zadovoljena, Ustavni sud se bavi pravima osuđenih. Pitam se koga štiti – dželate ili žrtvu?“, kazala je ona, dodajući da je pravo na život njenom bratu oduzeto, dok se sada, kako navodi, dovodi u pitanje i pravo na pravdu.

Ustavni sud je ukinuo rješenje Vrhovnog suda i predmet vratio na ponovno odlučivanje, uz obrazloženje da nije bilo adekvatne sudske kontrole zakonitosti pritvora.

Kako se navodi u odluci, trojica optuženih nalaze se u pritvoru već 20 godina, dok je četvrti u pritvoru 15 godina, što je dodatno otvorilo pitanje dužine trajanja pritvora i pravne praznine u postupku, prenosi portal Dan.

Iz Ustavnog suda poručuju da je neophodno obezbijediti jasnu i djelotvornu kontrolu zakonitosti pritvora, dok porodica ubijenog inspektora upozorava da ovakve odluke udaljavaju pravdu i produžavaju višegodišnju neizvjesnost.