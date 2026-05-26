Kina je uvela sistem koji svakom humanoidnom robotu dodjeljuje jedinstveni digitalni identitet i omogućava njegovo praćenje kroz cio životni ciklus, pri čemu je već registrovano više od 28.000 mašina.

Kina je pokrenula nacionalni sistem identifikacije za humanoidne robote kroz platformu "Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform", koja svakom robotu dodeljuje jedinstveni 29-znakovni digitalni kod i prati ga od proizvodnje do reciklaže.

Sistem razvija Komitet za standardizaciju humanoidne robotike i veštačke inteligencije u okviru kineskog Ministarstva industrije i informacionih tehnologija, a već je obuhvatio više od 28.000 robota u oko 200 modela, piše Thenextweb.

Kod sadrži ključne podatke o proizvođaču, modelu, serijskom broju, hardverskim karakteristikama i nivou AI sposobnosti, dok platforma dodatno prati i operativne podatke kao što su održavanje, performanse, habanje djelova i stanje baterije u realnom vremenu.

Cilj sistema je da obezbijedi potpunu sljedljivost robota i riješi pitanje odgovornosti u slučaju kvara, nezgode ili štete, jer povezuje svaki incident sa konkretnom mašinom i njenim kompletnim istorijatom.

Kina ima više od 100 proizvođača humanoidnih robota, a ulaganja u robotiku i "embodied intelligence" u 2025. godini dostigla su oko 3,4 milijarde dolara, uz snažan rast tržišta i širu primjenu robota u industriji, energetici i poljoprivredi.

Sistem je dio šire strategije kineske regulacije vještačke inteligencije i fizičkih AI sistema, uz cilj da se uvede standardizovana evidencija kroz cio životni ciklus mašina.

Za razliku od Kine, SAD i Evropska unija još nemaju sistem individualne registracije humanoidnih robota, iako postoje okvirne AI regulative.