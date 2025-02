Hronično oboljenje pritvorenika Ljuba Bigovića teško se akutno pogoršalo i indikovano mu je bezuslovno bolničko liječenje, koje je odbio jer ga u Kliničkom centru u Podgorici vezuju za krevet, a zbog pogoršanog zdravstvenog stanja nije sposoban da prati suđenje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je u sudnici Apelacionog suda kazao vještak medicinske struke, doktor Nemanja Radojević, nakon čega je odgođeno suđenje optuženima za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića.

Radojević je na poziv suda obavio nesporedni pregled optuženog Bigovića i vještačio njegovu medicinsku dokumentaciju, prenose Vijesti.

Prethodno, suđenje je kasnilo sat zbog pregleda tog pritvorenika u Istražnom zatvoru, odakle ljekari u kontinuitetu tvrde da je Bigović sposoban da prati suđenje.

Doktor Radojević pred sudom je rekao da je Bigoviću 3. februara indikovano bezuslovno bolničko liječenje, a da je nakon što je pritvorenik to odbio propisana terapija, koja mu je, po njegovom kazivanju, u Istražnom zatvoru data tek 11. februara.

"Tokom neposrednog razgovora rekao mi je i da je vjerovatno imao manji moždani udar, jer mu u posljednje vrijeme podrhtavaju ruke i ima trenjenje u rukama i nogama. Pregledom je konstatovano da otežano i usporeno govori, uz vidljiv deformitet pri hodu, te da odaje utisak teško bolesne osobe... Mišljenja sam da se osnovno hronično oboljenje Ljuba Bigovića nalazi u fazi teškog akutnog pogoršanja. Napomenuo bih ono što sam kazao i u ranijim vještačenjima, bilo samostalno ili komisijski - životni uslovi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija ekstremno utiču na pogoršanje bolesti", kazao je on.

Nakon uvida u medicinsku dokumentaciju konstatovao je da je ljekar specijalista 3. februara predložio veći broj pregleda, analiza i snimanja, te da je neprihvatljivo i medicinski nepovoljno po pacijenta u takvom stanju da ga za te potrebe sprovode iz Istražnog zatvora, već da je medicinski opravdanija hospitalizacija, pišu Vijesti.

"Trenutno ne mogu da se izjasnim koliko bi trajao oporavak do nivoa da on ponovo bude sposoban da pristupi glavnom pretresu i da ga prati, jer to zavisi od dinamike liječenja i odgovora organizma na terapiju. Dodao bih da sam prethodno Bigovića pregledao u aprilu 2023. godine i moj subjektivni utisak je da je sada u neuporedivo lošijem zdravstvenom stanju nego tada", kazao je doktor Radojević.

Nakon toga reagovala je advokatica Bojana Franović Kovačević, tražeći od suda da Bigoviću ukine pritvor i odredi mjeru kućnog pritvora, kako bi mogao da se liječi, navodeći da je njegovo zdravstveno stanje pogoršano zbog uslova u kojima boravi.

Sudija izvjestilac, Predrag Tabaš, kazao joj je da nema potrebe za nervozom, nakon čega je predsjednica vijeća, sutkinja Vesna Moštrokol, opomenula advokaticu zbog nepoštovanja procesne discipline.

Franović Kovačević tražila je da se u zapisnik unese da joj je sudija Tabaš rekao da je nervozna, što nije učinjeno.

Vještačenju je prigovorila zastupnica oštećene porodice, sestra ubijenog policajca, Slavica Šćekić.

Ona je ustvrdila da je vještak pristrasan: "Sa ciljem da se odugovlači postupak i pomogne da se Bigović pusti iz pritvora i liječi u kućnim uslovima".

Ona je pitala Radojevića kako je moguće da je Bigović bolestan 20 godina, na šta su reagovali advokati.

Doktor Radojević objasnio je da će Bigović, kao i svi drugi pacijenti koji imaju isto oboljenje, od toga doživotno bolovati.

"Ovo je teško hronično oboljenje i doživotno je... Liječenje služi samo da se prevenira nastanak karcinoma, da se spriječe akutne komplikacije i poboljša kvalitet života, ali bez mogućnosti trajnog izlječenja", objasnio je ljekar.

Branilac svih optuženih, advokat Dragoljub Đukanović, kazao je da odbrana ni okrivljeni ne opstruiraju postupak, već da je njima u interesu da se što prije završi.

"Oni se nalaze u nenormalnim i nehumanim uslovima, u smislu prenatrpanosti zatvora, a postigli su svjetski rekord u trajanju pritvora. Da ne prejudiciram ishod, ali sve i da su osuđeni, u Kazneno-popravnom domu bi im bili bolji uslovi života, a i već bi stekli uslov da traže trećinu. Bigović umire, ali uprkos bolesti dolazi na suđenja, jer se trudi da ne opstruira postupak, a njih trojica trpe zbog njegove bolesti. Dakle, nije tačno ono što nam se spočitava - mi ne opstruiramo proces, mi molimo za termine", kazao je Đukanović.

Vijeće je konstatovalo da će kopiju zapisnika sa jučerašnjeg ročišta dostaviti predsjedniku Višeg suda u Podgorici, a u vezi zdravstvenog stanje Bigovića i njegovog liječenja u Kliničkom centru Crne Gore, prenose Vijesti.

Suđenje za ubistvo Šćekića pred vijećem Apelacionog suda krenulo je iznova nakon što je Ustavni sud ukinuo presudu kojom su zbog ubistva Šćekića, na po 30 godina zatvora osuđeni Bigović, Saša Boreta, Milan Šćekić i Ljubo Vujadinović, a sada pokojni Alan Kožar na šest godina i deset mjeseci zbog podmetanja tri eksplozije na gradilište hotela "Splendid" u Bečićima.

Prema ukinutoj presudi, optuženi Milan Šćekić i Vujadinović ubili su policijskog inspektora 30. avgusta 2005, a na taj zločin podstrekli su ih Boreta i Bigović.

To su, navodi se u ukinutoj presudi, učinili jer im je policajac Šćekić bio na tragu rukovodeći istragom o pokušaju iznude i seriji bombaških napada na tadašnje gradilište hotela "Splendid", prenose Vijesti.