Izvor: Mondo - Marija Vukčević

Pred Apelacionim sudom Crne Gore danas je izrečena presuda od ukupno 120 godina zatvora za ubistvo službenika policije Slavoljuba Šćekića.

Podsjećamo, tužilaštvo je podiglo optužnicu u ovom slučaju protiv Saše Borete, Ljuba Bigovića, Ljuba Vujadinovića i Milana Čila Šćekića. Tako su optuženi osuđeni jedinstvenom kaznom zatvora na po 30 godina. Slavica Šćekić, sestra ubijenog službenika policije, istakla je da je zadovoljna ovom presudom. “Presuda nije mogla biti drugačija nego kako je danas izrečeno imajući u vidu da je dokazana krivica optuženima za ubistvo moga brata. Napokon, ovo vijeće sudija je pokazalo svoju stručnost i sposobnost da obavljaju ovu funkciju u Apelacionom sudu. Ljudski mogu da im kažem Hvala, što su omogućili da zaživi pravda u Crnoj Gori i da zaživi pravda za moga brata.

Nakon svih ovih mjeseci moje patnje i straha da će presuda biti drugačija, pravda je napokon pobijedila,” poručila je Šćekić.

Advokat odbrane, Dragoljub Đukanović smatra da za ovakvu presudu nije bilo dokaza. “Izrečena presuda je za mene jedno veliko razočarenje i sigurno da to nisam očekivao. Jednog jedinog dokaza protiv ovih ljudi u ovom predmetu nema i to je više nego sigurno. Siguran sam da dokaza za osuđujuću presudu apsolutno nema i da Zoran Vlaović – Bohum ne može ni teorijski biti kredibilan svjedok, ne samo zbog odluke Ustavnog suda, ne samo zbog toga što mu je dat prekid izdržavanja kazne da bi svjedočio, ne samo zbog toga što mu je 16 puta produžavan taj prekid izdržavanja kazne, a više puta bez njegovog zahtjeva, ne samo zato što taj snimak koji su reprodukovali ne sadrži sveukupni materijal, već zato što njegov iskaz sadrži toliko neistina i nije u saglasnosti sa materijalnim dokazima. Bazirati ovakvu presudu na iskazu takvog čovjeka koji je tri puta osuđen za silovanje, ne znam koliko puta za prevaru, ali ima ukupno 17 osuda, to je prosto nevjerovatno,” ispričao je Đukanović.

Đukanović je istakao da ovo nije pravosnažna presuda, te da imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu 15 dana od prijema pismenog otpravka presude Apelacionog suda.