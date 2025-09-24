Šćekić je ubijen 30. avgusta 2005. godine u 00,45 časova u podgoričkom naselju Tološi, u neposrednoj blizini porodične kuće.

Danas u Apelacionom sudu Crne Gore biće izrečena presuda okrivljenima Saši Boreti, Ljubu Bigoviću, Ljubu Vujadinoviću i Milanu Čili Šćekiću, optuženima za ubistvo načelnika kriminalističke policije MUP-a Crne Gore Slavoljuba Slavka Šćekića (46).

Apelacioni sud Crne Gore je, nakon sjednice vijeća u maju 2022, ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici protiv tih okrivljenih.

Presudom Višeg suda u Podgorici - Specijalizovanog odjeljenja za organizovani kriminal, od 9. oktobra 2012. godine, Boreta i Bigović oglašeni su krivim da su izvršili krivična djela iznuda u pokušaju putem podstrekavanja iz člana 250 stav 3 u vezi stav 1 u vezi člana 20 i 24 Krivičnog zakonika, produženo krivično djelo izazivanje opšte opasnosti putem podstrekavanja iz člana 327 stav 3 u vezi stave 1 u vezi člana 49 i 24 Krivičnog zakonika.

Istom presudom, pod tačkom I-2, optuženi Boreta i Bigović oglašeni su krivim da su izvršili krivično djelo teško ubistvo putem podstrekavanja iz člana 144 stav 1 tačka 5 u vezi člana 24 Krivičnog zakonika, optuženi Vujadinović i Milan Šćekić krivična djela teško ubistvo i izazivanje opšte opasnosti, a optuženi Vujadinović i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Nakon prethodno utvrđenih kazni za navedena krivična djela, prvostepeni Viši sud je optužene Boretu, Bigovića, Vujadinovića i Šćekića osudio na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 30 godina, u koje kazne se optuženima uračunava vrijeme provedeno u pritvoru. Boreti od 19. februara 2006. godine, Bigoviću od 16. februara 2006. godine, Vujadinoviću od 17. aprila 2006. godine i Milanu Šćekiću od 26. aprila 2011. godine.

“Povodom tih žalbi i po službenoj dužnosti, vijeće je ukinulo presudu Višeg suda u Podgorici od 09. oktobra 2012. godine i predmet vratilo na ponovno suđenje”, navedeno je ranije u saopštenju.

Dodaje se da je, u postupku odlučivanja po tim žalbama, vijeće utvrdilo da su u prvostepenom postupku učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka koje su rezultirale povredom prava na odbranu i pravično suđenje, što je utvrđeno odlukom Ustavnog suda od 25. juna 2019. godine.

“Po mišljenju vijeća ovoga suda, radi se o bitnim povredama koje se ne mogu otkloniti u postupku pred drugostepenim sudom, iz kojih razloga je prvostepena presuda ukinuta i predmet vraćen istom sudu na ponovno suđenje”, rekli su tada iz Apelacionog suda.