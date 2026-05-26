Muškarac iz Zaječara uhapšen je zbog sumnje da je počinio ubistvo, nakon što je prijatelju nanio teške povrede bajonetom.

Izvor: BalkansCat/Shutterstock

U Zaječaru je uhapšen muškarac mještanin zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo, nezvanično saznaju mediji.

"Dvojica prijatelja su sinoć bila u kući jednog od njih u Zaječaru. Obojica su mještani. Počeli su da se prepiru, a zatim i žestoko svađaju. Sve je kulminiralo i jedan od njih dvojice je oštrim predmetom ubo drugog čovjeka u nogu", kaže izvor Kurira i dodaje:

"Ubodeni čovjek je tada zadobio tešku tjelesnu povredu. Ljekari iz zaječarske bolnice su ga odmah transportovali za Niš. Nažalost, čovjek je jutros rano preminuo."

Prema riječima sagovornika, oštar predmet kojim je uboden preminuli je najvjerovatnije bajonet.

(Kurir/MONDO)