Sud utvrdio da je Predrag Veljić bio na čelu kriminalne grupe, kazne izrečene i ostalim članovima

Kako prenosi portal Vijesti, Viši sud u Podgorici donio je prvostepenu presudu protiv članova kriminalne grupe iz Berana, optuženih za šverc cigareta, kojom je Predrag Veljić osuđen na tri godine zatvora i novčanu kaznu od 20.000 eura.

Sudija Ivan Perović utvrdio je da je Veljić organizovao kriminalnu grupu koja se bavila prodajom cigareta na sivom tržištu.

Njegova majka, devedesetogodišnja Zorka Veljić, osuđena je na šest mjeseci kućnog zatvora i novčanu kaznu od 3.000 eura, dok je član grupe Edževid Dacić dobio godinu zatvora uz obavezu da uplati 5.000 eura.

Presudom je obustavljen i postupak protiv firme „Cignus“, na čijem je čelu bila Zorka Veljić, zbog likvidacije tog pravnog lica.

Kako prenosi portal Vijesti, optužnica Specijalnog državnog tužilaštva podignuta je još 2018. godine, a Veljić se teretio da je organizovao nabavku i distribuciju neocarinjenih cigareta na teritoriji Bara i Rožaja.

Prema navodima tužilaštva, on je preuzeo 2.120 paketa cigareta koje su preko firme njegove majke nabavljene od kompanije iz američke savezne države Delaver. Cigarete su bile skladištene u Slobodnoj carinskoj zoni Bar, odakle su transportovane u Rožaje bez prijave izlaska robe.

Dio cigareta predat je nepoznatim osobama, dok je 45 paketa prodato Daciću za 13 hiljada eura.

Zorka Veljić se, prema optužnici, našla među optuženima jer nije evidentirala kupovinu cigareta niti njihov uvoz, već je lažnom dokumentacijom prikazano da su izvezene u Libiju, čime su izbjegnute poreske i carinske obaveze.

Protiv Predraga Veljića vodi se još jedan postupak pred Višim sudom u Podgorici, u kojem je optužen da je bio član kriminalne grupe odbjeglog Aleksandra Mrkića, koja je, prema tvrdnjama SDT-a, švercovala cigarete preko Luke Bar radi sticanja nezakonite dobiti.

Kako prenosi portal Vijesti, Veljić je u februaru prošle godine hapšen i novčano kažnjen sa 1.000 eura zbog vrijeđanja i prijetnji fotoreporteru ispred zgrade Višeg suda u Podgorici.