U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 22.15 časova dogodila u Ulici Vuka Karadžića, u blizini nikšićke Željezare, život su izgubili J.M. (17) i M.T. (18), dok se J.B. (23), sa teškim povredama opasnim po život, nalazi na liječenju u Kliničkom centru Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Do tragedije je došlo nakon sudara dva putnička vozila nikšićkih registarskih oznaka. Na mjesto nesreće odmah su upućene ekipe Hitne medicinske pomoći i policije, koje su intervenisale nakon silovitog udara.

Povrijeđeni su nakon ukazane prve pomoći prevezeni u Opštu bolnicu Nikšić. Uprkos naporima ljekarskog tima, dvije osobe su preminule usljed zadobijenih povreda, dok je treći učesnik nesreće, zbog težine povreda, hitno transportovan u Klinički centar Crne Gore.

Vijest o stradanju dvoje mladih ljudi potresla je Nikšić i izazvala brojne reakcije građana. Tačan uzrok nesreće, kao i okolnosti pod kojima je došlo do sudara, biće poznati nakon završetka istrage koju sprovode nadležni organi.