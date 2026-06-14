Srpski plejmejker Nikola Topić imao je još jednu operaciju, Oklahoma se oglasila zbog toga

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Nikola Topić (20) morao je na novu operaciju. Supertalentovani srpski košarkaš baš ima dosta problema sa zdravljem i to mu otežava put u NBA ligi. Oklahoma se oglasila i otkrila da je morao "pod nož" i da će propustiti predstojeću Letnju ligu.

"Nikola Topić je prošao kroz uspješnu operaciju, minimalno invanzivnu proceduru lumbalne mikrodiskektomije. Obavljena je na klinici u Dlaasu i biće spreman za početak trening kampa za sezonu 2026/27", naveli su Tanderi.

To ujedno potvrđuje da neće moći da igra za reprezentaciju Srbije i da nije odbio poziv kao što se spekulisalo, već da je u pitanju zdravstveni problem koji je morao da reši.

Topić je pobiedio rak testisa, vratio se na teren i pokazao da nikada ne odustaje. Što se tiče spomenute operacije radi se o intervenciji na lumbalnom dijelu kičme i naziva se ujedno i "mikrohirurgija diskus hernije". Koristi se za uklanjanje dijela oštećenog diska koji pritiska nerve i izaziva bol