Srpski plejmejker Nikola Topić imao je još jednu operaciju, Oklahoma se oglasila zbog toga
Nikola Topić (20) morao je na novu operaciju. Supertalentovani srpski košarkaš baš ima dosta problema sa zdravljem i to mu otežava put u NBA ligi. Oklahoma se oglasila i otkrila da je morao "pod nož" i da će propustiti predstojeću Letnju ligu.
"Nikola Topić je prošao kroz uspješnu operaciju, minimalno invanzivnu proceduru lumbalne mikrodiskektomije. Obavljena je na klinici u Dlaasu i biće spreman za početak trening kampa za sezonu 2026/27", naveli su Tanderi.
To ujedno potvrđuje da neće moći da igra za reprezentaciju Srbije i da nije odbio poziv kao što se spekulisalo, već da je u pitanju zdravstveni problem koji je morao da reši.
Topić je pobiedio rak testisa, vratio se na teren i pokazao da nikada ne odustaje. Što se tiče spomenute operacije radi se o intervenciji na lumbalnom dijelu kičme i naziva se ujedno i "mikrohirurgija diskus hernije". Koristi se za uklanjanje dijela oštećenog diska koji pritiska nerve i izaziva bol
Thunder medical update on Nikola Topicpic.twitter.com/rWXlKs6LNN— Rylan Stiles (@Rylan_Stiles)June 13, 2026