Đeljošaj je rekao da Slobodne zone više nijesu prostor za zloupotrebe, već jasno uređeni sistemi pod punom kontrolom države.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Usvajanjem Zakona o slobodnim zonama, Crna Gora je konačno stavila tačku na šverc cigareta, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.

"U Luci Bar je u potpunosti zabranjena svaka djelatnost vezana za cigarete i duvanske proizvode, od skladištenja i tranzita do prometa i pretovara", istakao je ministar, prenosi Dan.

Đeljošaj je kazao da Slobodne zone više nijesu prostor za zloupotrebe, već jasno uređeni sistemi pod punom kontrolom države.

Ovaj zakon je usvojen na večerašnjem zasjedanju crnogorskog parlamenta u okviru zakona iz evropske agende.