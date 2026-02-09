SDT ih sumnjiči da su bili dio duvanskog kartela koji je organizovao šverc cigareta.

Vijeće Vrhovnog suda je, na predlog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), produžilo za još tri mjeseca pritvor trojici Rožajaca - bivšem komandiru i šefu kriminalističke policije u tom gradu Seadu Husoviću, graničnom policajcu Džemalu Kurpejoviću i Alisu Mujeviću, sinu optuženog švercera Muja Mujevića, pišu Vijesti.

SDT ih sumnjiči da su bili dio duvanskog kartela koji je organizovao šverc cigareta.

"Prema navodima rješenja, postoji osnovana sumnja da je A.M. kao pripadnik kriminalne organizacije, po nalozima organizatora, učestvovao u organizovanju istovara i skladištenja neocarinjenih cigareta na teritoriji Rožaja, pronalazio kupce, dogovarao količine i cijene cigareta, vrbovao druga lica radi izvršenja kriminalnih aktivnosti, te lično ili preko drugih pripadnika kriminalne organizacije preuzimao i držao novac pribavljen prodajom neocarinjenih cigareta", saopštio je sud.

"Okrivljeni Dž. K. osnovano se sumnjiči da je, kao pripadnik kriminalne organizacije, po nalozima organizatora, učestvovao u istovaru i skladištenju neocarinjenih cigareta, njihovom prevozu do kupaca, kao i u preuzimanju novca od prodaje, koji je predavao organizatorima kriminalne organizacije. Okrivljeni S. H. osnovano se sumnjiči da je, kao rukovodilac Stanice kriminalističke policije u Rožajama, zloupotrebom službenog položaja obavještavao organizatora i druge pripadnike kriminalne organizacije o mjerama i radnjama koje su policijski i carinski organi preduzimali ili planirali da preduzmu, čime je omogućavao da se neocarinjene cigarete nesmetano prevoze i izbjegne njihovo otkrivanje", dodaje se u saopštenju, javljaju Vijesti.

Pritvor je trojici okrivljenih produžen zbog opasnosti od bjekstva.

Mujeviću, Kurpejoviću i Husoviću je pritvor prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 12. novembra 2025. godine, a produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 9. decembra 2025, tako da im, po ovom rješenju Vrhovnog suda, pritvor može trajati do 10. maja.