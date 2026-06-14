Dvojica muškaraca upala su u vodu kod Sente, u blizini vikend naselja Halaš Čarda, nakon što su ispali iz čamca u pokretu. Potraga je u toku.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Prema za sada dostupnim informacijama, tragedija se dogodila u subotu nešto severnije od vikend naselja Halaš Čarda, kada su pod još nerazjašnjenim okolnostima muškarci ispali iz čamca koji je bio u pokretu.

"Oko 19 sati je na rijeci primećen čamac kako kruži. G.O. poseduje vikendicu u ovom naselju i često dolazi na Tisu. Muškarci su nestali u Tisi i za telima se traga", rečeno je u OJT Senta.

Kako se nezvanično saznaje, jedan od dvojice muškaraca nije znao da pliva. Moguće je da su iz čamca sa jakim motorom ispali zbog nekog manevra ili su možda naletjeli na neku granu.

Motor je ostao u gasu i počeo da se vrti po rijeci. Istraga je u toku.

(Kurir/MONDO)