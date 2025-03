Obezbjeđenje je nakon verbalne konfrontacije udaljilo Veljića sa optuženičke klupe i premjestilo ga u publiku

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Verbalni sukob između advokata Zdravka Begovića i Predraga Veljića obilježio je nastavak suđenja optuženima za šverc cigareta, nakon incidenta kad je taj okrivljeni napao fotoreportera portala "Libertas" Sava Prelevića koji ga je fotografisao dok je ulazio u sudnicu, prenose Vijesti.

Begović je tim povodom saslušan u Sudu za prekršaje, gdje je kazao da je čuo uvrede koje je Veljić uputio Preleviću.

Tokom današnjeg ročišta u Višem sudu u Podgorici, umalo je došlo do fizičkog sukoba između Veljića i Begovića, kad je taj tuženi kazao advokatu "bolje da mi nisi pomagao" aludirajući na njegov iskaz u Sudu za prekršaje. Veljić mu je kazao "nemoj me uzimat u usta" na šta mu je Begović odgovorio "ko tebe pominje".

Obezbjeđenje je nakon tog verbalnog sukoba udaljilo Veljića sa optuženičke klupe i premjestilo ga u publiku, pišu Vijesti.

U nastavljenom glavnom pretresu u predmetu koji se vodi protiv Mrkića zbog stvaranja kriminalne organizacije, danas je saslušan svjedok Velimir Peković koji je 2020. godine bio izvršni direktor firme Montenegro duvan komerc (MDC), a čiji je osnivač Željko Bulatović koji je u tom predmetu označen kao pripadnik te kriminalne organizacije.

On je kazao da Bulatovića poznaje cijelog života, da su išli zajedno na fakultet u Prištini, da mu zna porodicu i da mu je porodica čestita.

"Ja sam prodavao smokve na ulici, kada je Bulatović stao sa vozilom da se javi. Tu smo popričali malo i pitali jedno drugo za zdravlje, i ja sam ga pitao ima li kakvog posla za mene jer mi fali radnog staža za minimalan uslov od 15 godina. On je rekao da će vidjeti nešto i da za sada nema gdje da me zaposli. To je bilo preko ljeta, a on me poziva u januaru da me pita da li bih radio kod njega u komercijali u fabrici duvana.. Ja sam to mjesto prihvatio i počeo sam da radim u martu ili aprilu 2020. godine i bio sam izvršni direktor", kazao je Peković na jučerašnjem ročištu u Višem sudu, prenose Vijesti.

On je kazao da je vjerovao Bulatoviću i da nije znao da je upleten u bilo kakve kriminalne radnje.

"Mene od 60 godina vuče policija, tužilaštvo i sudovi", kazao je on.

Tužilac je nakon svjedočenja Pekovića kazao da su takvi svjedoci po mišljenju tužilaštva od krucijalne važnosti.

"..Jer će zajedno sa drugim svjedocima ukazati na modus operandi kriminalne organizacije, kao i na to da su se pravna lica u vlasništvu organizatora vodila na druga lica koja su bila neupućena u poslovanje preduzeća", kazao je tužilac na glavnom pretresu, navode Vijesti.



Advokat Begović bio je na vratima suda je 12. februara dok je Veljić prijetio Preleviću i vrijeđao ga na radnom zadatku ispred zgrade Višeg suda u Podgorici.

Taj optuženi član kriminalne grupe Preleviću je rekao: "Viđi junače, slikaj me, pa da ti razbijem to o glavu, idiote jedan. Jesi čuo..."

Advokat Begović, koji je bio na ulazu u sud, rekao je tada Veljiću da "ljudi samo rade svoj posao".

Međutim, Veljić je nastavio da vrijeđa.

"Klošaru jedan...", kazao je Veljić Preleviću..

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je potom formiralo predmet protiv Veljića po službenoj dužnosti, a u skladu sa Uputstvom Vrhovnog državnog tužioca za postupanje u slučajevima napada na novinare, prenose Vijesti.