Donald Tramp će svoj 80. rođendan da proslavi tako što će u dvorištu Bijele kuće da organizuje UFC spektakl sa sjajnim borbama.

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Donald Tramp će danas, 14. juna, da napuni 80 godina. Svoj rođendan proslaviće na nesvakidašnji način - UFC borbama. Odlučio je da u dvorištu "Bijele kuće" postavi oktagon i da tamo gleda borbe i da uživa u spektaklu.

Već je napravljen plan i očekuje se da će uživo to da posmatra oko 4.300 ljudi, dok će u relativnoj blizini da se organizuje fan zona sa oko 85.000 ljudi. Tako Tramp želi da proslavi svoj rođendan, a da to poveže i sa proslavom 250 godina nezavisnosti Amerike. Sve to u organizaciji sa predsjednikom UFC-a i njegovim prijateljem Dejnom Vajtom.

Već je postavljen oktagon koji je težak oko 600 tona i tu će se održati sve borbe. Ko će sve učestvovati od boraca? Biće tu Ilija Topurija, Džastin Getje, Siril Gane, Aleks Preira, Šon O'Mali, Ejman Zahabi, Džoš Hokit, Derik Luis, Majkl Čendler, Mauricio Rufi, Bo Nikal, Dijego Lopez, Stiv Garsija i Kajl Daukas.

Tramp i ljudi iz njegovog bližeg okruženja događaj opisuju kao "najveći šou na zemlji"...

Ko daje 60 miliona dolara?

Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

Američki mediji prenose da će cijeli ovaj događaj koštati 60 miliona dolara. Odmah se postavilo i pitanje - ko to plaća? Iz Trampove administracije tvrde da je sveto pokriveno od strane UFC-a i "da se ne troše pare poreskih obveznika", mada postoje navodi da to nije u potpunosti tačno.

Tvrde i da će država da plati dio, a da pokriva troškove i obezbeđenja, prve pomoći, svih propratnih stvari. Biće pojačane mjere obezbeđenja i za sve prisutne. Takođe, ono što bi moglo da "pokvari žurku" jesu najave meteorologa o nepogodama i nevremenu koje se najavljuje.