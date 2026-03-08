Osumnjičeni uhvaćen u salonu namještaja i zadržan do dolaska policije, tužilaštvo mu odredilo zadržavanje do 72 sata.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata državljaninu Gruzije A.V. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

Kako je saopšteno iz ODT Podgorica, sumnja se da je 7. marta u jednom salonu namještaja u Podgorici oduzeo 13.500 eura.

Nakon krađe, osumnjičenog su zadržali zaposleni i radnici obezbjeđenja u objektu do dolaska policijskih službenika.

„Zadržavanje je određeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, imajući u vidu da se radi o stranom državljaninu“, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.