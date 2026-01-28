Na sjednici su razmatrane i pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada.

Tužilački savjet saopštio je da je na današnjoj sjednici donio odluku o izboru i raspoređivanju devet kandidata za državne tužioce u osnovnim državnim tužilaštvima, na mandat od četiri godine.

Vanja Janović raspoređena je u Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru, Gordana Trajković i Milena Radonjić u ODT u Beranama, Luka Dabović u ODT u Podgorici, Miloš Pipović i Miloš Ljumović u ODT na Cetinju, Kenan Muzurović u ODT u Baru, Đorđije Cmiljanić u ODT u Bijelom Polju, a Haris Ćeman u ODT u Rožajama, navodi se u saopštenju.

Savjet je, kako dodaju, razmatrao i usvojio Komunikacionu strategiju za Državno tužilaštvo i Tužilački savjet za period 2026–2028. godinu. Takođe, donijet je Plan rada Tužilačkog savjeta za period januar–decembar 2026. godine, kao i Plan održavanja redovnih sjednica Tužilačkog savjeta za 2026. godinu.

Na sjednici su razmatrane i pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada. Za tri pritužbe Savjet je dao mišljenje da su neosnovane.

Takođe, Savjet se upoznao sa obraćanjem građanina Voje Lakovića i ocijenio ga kao pritužbu u pogledu zakonitosti rada u konkretnom predmetu, iz kojeg razloga će biti započeta odgovarajuća procedura u skladu sa zakonom, zaključuje se.