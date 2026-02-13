Tužilaštvo je svojom odlukom demantovalo navode Uprave policije.

Stav tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorica je da nema zakonskog osnova za zadržavanje Veselina Barovića, saznaje nezvanično portal Dan.

Tužilaštvo je svojom odlukom demantovalo navode Uprave policije. Policija je u saopštenju ranije danas navela da je Barović procesuiran krivičnom prijavom za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i za krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Kako je portal Dan danas objavio, tužilaštvo Barovića nije saslušavalo povodom navoda o utaji poreza. Prema nezvaničnim saznanjima kod Barovića je bila poreska kontrola nedavno i tokom nje je utvrđeno da će se realizovati redovna uplata pomenute obaveze.

Odluka tužioca da se Barović ne zadržava ni zbog pronađene municije je zasnovana na, kako nezvanično saznaje "Dan", tome što se radi o municji koja je od puške koja je dobrovoljno data prije više godina i na tome što je predmetna municija pronađena na mjesto gdje je zaboravljena da je ostavljena.

Takođe, povodom dva oduzeta pištolja navedeno je i ukazano od strane odbrane da su u legalnom posjedu i to je tužilaštvo prihvatilo.

Tokom daljeg toka postupka biće poznata konačna odluka tužilaštva. Za sada Braović je pušten na slobodu.

Podsjećamo Uprava policije je jutros saopštila da je od Barovića "tokom izvršenih pretresa na lokacijama koje koristi u tri grada, oduzeta dva pištolja, municija i okvir sa municijom za automatsko oružje u ilegalnom posjedu, a osim za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija V.B. se sumnjiči da je izvršio i krivično djelo utaja poreza i doprinosa na način što je utajio porez u iznosu od skoro 332.000 eura".

"Službenici Uprave policije lišili su sinoć slobode V.B (73) iz Podgorice. Od njega su, tokom izvršenih pretresa na lokacijama koje koristi u tri grada, oduzeta dva pištolja, municija i okvir sa municijom za automatsko oružje u ilegalnom posjedu, a osim za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija V.B. se sumnjiči da je izvršio i krivično djelo utaja poreza i doprinosa na način što je utajio porez u iznosu od skoro 332.000 eura" naveli su iz UP i dodali:

"Službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala, sprovođenja finansijskih istraga i suzbijanja ekološkog kriminala su, naime, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, a uz podršku Poreske uprave Crne Gore, nakon sprovedenih sveobuhvatnih ciljanih aktivnosti procesuirali V.B zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo utaja poreza i doprinosa."

"Sumnja se da je V.B. počinio navedeno krivično djelo na način što tokom 2018. godine, kao fizičko lice, u cilju izbjegavanja plaćanja poreza i drugih propisanih dažbina, odnosno poreza na kapitalnu dobit od prodaje udjela u pravnom licu, nije prijavio zakonito stečeni prihod koji je od uticaja na utvrđivanje ovih obaveza i da je prikrio podatke koji se odnose na utvrđivanje istih. On je to učinio na način što je, kako se sumnja, kao fizičko lice kupio 7% vlasničkog udjela kapitala. društva "C" doo Podgorica u pravnom licu "T" doo Podgorica za 98.000 eura, nakon čega je kao fizičko lice prodao isti vlasnički udio kao član društva koji ima neograničeno pravo svojine na udjelu koji predstavlja 7% kapitala društva u pravnom licu "T" doo Podgorica kupcu S.B, za iznos od 3.785.704 eura, čime nije u zakonskom roku prijavio zakonito stečen prihod od kapitala, odnosno razliku između kupovne i prodajne cijene imovine u iznosu od 3.687.704 eura, te na taj način po osnovu obračuna poreza na kapitalnu dobit za 2018. godinu, shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica, utajio porez u iznosu od 331.893,36 eura, a čime je ostvario protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, a na direktnu štetu Budžeta Crne Gore" istakli su iz UP.

Dodali su iz UP da sprovodeći dalje aktivnosti u odnosu na lice V.B, u okviru nacionalne akcije „Browing", u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici | Kotoru, a postupajući po prethodno iniciranim i dobijenim naredbama osnovnih sudova u Podgorici, Kotoru i Danilovgradu, sinoć su izvršeni pretresi više objekata na području Podgorice, Danilovgrada i Budve, koje koristi lice V.B, kojom prilikom su oduzeta dva komada vatrenog oružja - dva pištolja, više desetina komada municije, kao i okvir sa 17 komada municije za automatsko oružje „Herckler & Koch".