Iz Višeg suda nedavno su saopštili da je pritvor Vesni Medenici određen zbog opasnosti od bjekstva, nakon što je pobjegao njen sin Miloš Medenica, za kojim je raspisana potjernica.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, koja je nepravosnažno osuđena na deset godina zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, zatvorsku sobu u Spužu dijeli sa četiri cimerke.

Kako je za "Dan" potvrdio njen branilac, advokat Zdravko Begović, Medenica se ni po čemu ne izdvaja od ostalih pritvorenica. Nema posebne termine za šetnju, a hrana joj se ne donosi spolja, odnosno jede zatvorsku hranu. Medenica, kako saznajemo iz zatvora, od uprave nije tražila nikakve drugačije uslove.

Medenici je pritvor određen nedavno, na osnovu žalbe Specijalnog državnog tužilaštva. Naime, odlukom Višeg suda u Podgorici, kada je oglašena krivom, omogućeno joj je da u nastavku postupka bude na slobodi, ali joj je izrečena mjera zabrane napuštanja mjesta stanovanja. Na tu odluku žalilo se SDT, pa je sud odlučio da nekadašnju šeficu Vrhovnog suda pošalje u pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

