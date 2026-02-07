Osumnjičenom određeno zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je izazvao požar na parkiranom automobilu

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić rasvijetlili su paljenje putničkog vozila koje se dogodilo u prethodnom periodu, a zbog sumnje da je počinio krivično djelo lišen je slobode S. Č. (31), višestruki povratnik u vršenju istovrsnih i drugih krivičnih djela.

Policija je postupala po prijavi od 13. novembra 2025. godine, kada je u ranim jutarnjim časovima na jednom parking prostoru u Nikšiću izbio požar na vozilu marke „VW Passat“, u vlasništvu jednog građanina. Nakon sprovedenih kriminalističko-operativnih, taktičkih i dokaznih mjera i radnji, kao osumnjičeni je identifikovan upravo S. Č.

Prema sumnjama policije, osumnjičeni je tog dana, upotrebom ubrzivača požara i podesnog sredstva, namjerno izazvao požar na vozilu, nakon čega se udaljio sa lica mjesta u nepoznatom pravcu.

O svim preduzetim aktivnostima obaviješten je nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem je nalogu S. Č. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Nakon saslušanja, osumnjičenom je određeno tužilačko zadržavanje u trajanju do 72 sata.