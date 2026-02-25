“Osnovano se sumnja da je osumnjičeni seksualno uznemiravao dijete”, istakli su iz nikšićkog ODT-a.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću, nikšićka policija uhapsila je G.K. (56) iz ovog grada zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo seksualno uznemiravanje na štetu maloljetne osobe.

Naime, kako je saopšteno iz Uprave policije, policijski službenici su sinoć kontrolisali putničko motorno vozilo barskih registarskih oznaka, koje je bilo zaustavljeno na jednom parking prostoru u dijelu koji nije bio osvijetljen.

“Prilikom kontrole, u vozilu se na mjestu vozača nalazio G.K, dok se na mjestu suvozača nalazila maloljetnica starosti 10 godina. Nakon sprovedenih hitnih mjera i radnji, te prikupljenih potrebnih obavještenja, zbog sumnje da je navedene večeri, na pomenutom parking prostoru, u svom vozilu, maloljetnicu dodirivao po licu i kosi, G.K. je uhapšen zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo i uz krivičnu prijavu sproveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje”, zaključili su.