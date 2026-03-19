Iz Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) saopštili su da navodna legitimacija ANB-a na ime predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije autentična niti odgovara u formi i sadržaju legitimacijama koje se izdaju službenicima agencije, prenosi Portal RTCG.

To su naveli nakon što se u medijima pojavila navodna legitamicija sa likom Mandića.

“U cilju objektivnog informisanja javnosti, ukazujemo da navodna legitimacija Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) na ime predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, čija se fotografija ovih dana može vidjeti u medijima nije autentična, niti u svom sadržaju i formi odgovara legitimacijama koje se izdaju službenicima ANB”, saopštili su iz te agencije.

Takođe, naglasili su da Agencija, shodno propisima, primjenjuje procedure za izdavanje službenih legitimacija i u skladu sa tim, mogu ih posjedovati isključivo službenici Agencije.

Podsjetimo, Milan Brajović, jedan od optuženih za stvaranje kriminalne organizacije koja je planirala likvidacije bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, Saše Čađenovića, prebijanje sutkinje Biljane Uskoković i drugih visokih policijskih funkcionera, juče je u završnim riječima pred podgoričkim Višim sudom osporio vjerodostojnost Skaj aplikacije kao dokaza, tvrdeći da se poruke koriste za konstrukciju optužnica bez provjere.

Takođe, on je sudu predao spisak 239 presuda koje su donijeli evropski sudovi, gdje Skaj nije prihvaćen kao dokaz.

Kao ilustraciju tvrdnje, Brajović je sudu dostavio fotografiju navodne službene legitimacije Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) na ime Andrije Mandića, aktuelnog predsjednika Skupštine, prenijela je Pobjeda.