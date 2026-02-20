Vesni Bratić prekjuče je određen pritvor do 30 dana u postupku pred Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT).

Ministar pravde Bojan Božović neće se uplitati u rad Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), da po zahtjevu predsjednika države Jakova Milatovića pripremi predlog za njeno pomilovanje, odnosno oslobađanje od krivičnog gonjenja - saznaju “Vijesti”.

“Ministru ne pada na pamet da preporučuje predsjedniku da oslobodi nekoga protiv koga je postupak tek na početku, a još nije podignuta ni optužnica. To bi bio presedan i značio bi neprimjereno miješanje izvršne vlasti u rad tužilaštva, u slučaju koji ne odražava duh Zakona o pomilovanju”, rekao je “Vijestima” sagovornik iz Ministarstva pravde upoznat s razgovorima u tom resoru o ovom slučaju.

Milatovićev kabinet juče je zatražio od ministarstva da “hitno postupi u skladu sa zakonom”, tako što će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i prikupiti informacije od drugih organa, pa dostaviti predsjedniku obrazloženi predlog za pomilovanje, “kako bi predsjednik mogao izvršiti svoju ustavnu i zakonsku funkciju odlučivanja”.

Slavica Bratić javno je prekjuče apelovala na Milatovića “da shodno njegovim Zakonom i Ustavom definisanim pravima oslobodi... od krivičnog gonjenja” njenu “nepravedno i siledžijski privedenu i zatvorenu” sestru.

Vesni Bratić prekjuče je određen pritvor do 30 dana u postupku pred Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT), koje je tereti da je zloupotrijebila službeni položaj prilikom smjenjivanja direktora vrtića, osnovnih i srednjih škola u 2021. godine, kad je bila ministarka posvjete, kulture, nauke i sporta.

Portparol SDT-a Vukas Radonjić rekao je sinoć u emisiji “Načisto” na TV Vijesti da joj je pritvor određen jer postoji opasnost da bi mogla pobjeći u Bosnu i Hercegovinu, čije državljanstvo ima pored crnogorskog, a sumnja se i da bi mogla uticati na svjedoke.

Prema Zakonu o pomilovanju, predsjednik može pomilovati osobu osuđenu za krivično djelo tako što će je djelimično ili potpuno osloboditi od izvršenja kazne zatvora i ublažiti druge njene posljedice, ali može osloboditi nekog i od krivičnog gonjenja u bilo kojoj fazi postupka, odnosno i prije presude.

To bi, u slučaju Bratić, značilo ne samo njen momentalni izlazak iz pritvora, već i obustavljanje svake istrage - isto kao da je pravosnažno oslobođena krivice pred crnogorskim sudovima.