Postupali po međunarodnoj potjernici NCB Interpol Štokholm; slijedi procedura ekstradicije

Izvor: MUP Crne Gore

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su, u koordinaciji sa službenicima NCB Interpol Podgorica, postupajući po međunarodnoj potjernici NCB Interpol Štokholm, lišili slobode supružnike stare 63 i 53 godine, državljane Kraljevine Švedske.

Navedena lica se potražuju radi privođenja nadležnom sudu zbog vođenja krivičnog postupka u Švedskoj, a zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo otmica djeteta, teško krivično djelo iz Krivičnog zakonika Švedske, za koje je zaprijećena maksimalna kazna zatvora u trajanju od četiri godine.

Oni su osumnjičeni da su u Švedskoj, na dan donošenja zakonske odluke kojom se njihovo maloljetno dijete povjerava na starateljstvo trećem licu, svoje dijete protivzakonito odveli iz tog okruženja u kojem je dijete počev od tog dana trebalo da se nalazi, te da je majka djeteta, u dosluhu sa ocem djeteta, dijete potom odvela u inostranstvo.

Njih dvoje su privedeni nadležnom sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora.

Slijedi komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Švedske u vezi sa izručenjem ovih lica Švedskoj.