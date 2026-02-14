Ustanovljeno je da vozilo potražuje NCB Interpol Berlin.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Sektora granične policije su, na Graničnom prelazu „Dobrakovo“, otkrili dva vozila veće vrijednosti koja Interpol potražuje kao ukradena.

Službenici granične policije su, naime, kontrolom vozila „Mercedes-Benz“ GLC, kojim je upravljala S.R. (44), državljanka Crne Gore, ustanovili da vozilo potražuje NCB Interpol Rim.

Policijski službenici su takođe, vršeći poslove granične kontrole, kontrolisali i vozilo „BMW“ X5 xDrive, kojim je upravljao G.J. (56). Ustanovljeno je da vozilo potražuje NCB Interpol Berlin.

Oba vozila su oduzeta i predata službenicima Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje, radi obavještavanja nadležnog državnog tužioca i daljeg postupanja.