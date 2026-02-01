Radoje Zvicer je najpoznatije ime na crvenoj Interpolovoj potjernici, ali nije jedini – Crna Gora međunarodno traga za još nizom osoba osumnjičenih za teška ubistva, bombaške napade i stvaranje kriminalnih organizacija.

Izvor: interpol/Iljanaresvara Studio/Shutterstock

Ime odbjeglog šefa kavčana, Radoja Zvicera, jednog od najtraženijih ljudi, već godinama je sinonim za bjekstvo i međunarodnu potjernicu, ali on nije jedini za kojim Crna Gora traga putem Interpola.

Po zahtjevu crnogorskih pravosudnih organa, na tzv. crvenoj potjernici nalazi se još nekoliko osoba osumnjičenih za najteža krivična djela, od organizovanog kriminala do teških ubistava.

Prema dostupnim podacima, crnogorski NCB Interpol raspisao je međunarodne potjernice za više lica za koja se sumnja da su bili dio kriminalnih struktura koje su djelovale godinama, često i van granica te države.

"Riječ je o osobama koje se ne traže zbog jednog incidenta, već zbog sumnje da su godinama bile dio ozbiljnih kriminalnih aktivnosti, a trenutno mogu biti bilo gdhe", navode izvori bliski istrazi.

Najtraženiji

"Zvicer se međunarodno potražuje po potjernici NCB Interpola Podgorica, radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio sedam krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, šest krivičnih djela teško ubistvo, krivično djelo ubistvo, pet krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i krivično djelo pokušaj ubistva putem podstrekavanja", istakli su iz Uprave policije Crne Gore.

"On je jedan od najtraženijih kriminalaca u Evropi", kazao je ranije Jirgen Jevsnikar, šef Kancelarije za organizovani kriminal pri Federalnoj kancelariji kriminalističke policije.

Izvor: Interpol

Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo, Frenc Karoly, Davor Land, Željko Papić, Slobodan Zec… Ovo su samo neka od lažnih imena koja koristi odbjegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, koji se nalazi na listi najtraženijih bjegunaca u Evropi.

"Bijelac, mišićav, atletske građe, plave oči, smeđa/brinet kosa", navodi se u ličnom opisu Zvicera kog su istražitelji svrstali među tri najtraženije osobe i koji je, koliko je dosad poznato, koristio najmanje 15 različitih identiteta!

Crvena potjernica za Milošem Medenicom

Na listi najtraženijih, pored Zvicera, nalazi se i Miloš Medenica, koji se potražuje zbog sumnje da je bio uključen u više krivičnih djela povezanih sa organizovanim kriminalom. Istražni organi sumnjaju da su ove strukture imale jasnu hijerarhiju, logistiku i međunarodne veze.

"Miloš Medenica se međunarodno potražuje radi vođenja krivičnog postupka po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, zbog krivičnih djela: stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, dva krivična djela protivzakonit uticaj putem pomaganja, produženo krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga, produženo krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda putem podstrekavanja i sprječavanje dokazivanja", ističe izvor.

Izvor: Interpol

Na potjernici se, prema javno dostupnim podacima, nalaze i druga imena, među kojima su osobe osumnjičene za teška ubistva, pokušaje ubistava, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i stvaranje kriminalnih organizacija. Neki od njih su, kako se sumnja, direktni izvršioci, dok se drugi terete kao organizatori ili pomagači.

Od lažnog heroja sa Cetinja do "čistača" kavčana

Na zahtjev Uprave policije, NCB Interpol-a Podgorica, Generalni sekretarijat Interpol-a u Lionu objavio je javnu međunarodnu poternicu takođe i za Nenadom Kaluđerovićem (52), crnogorskim državljaninom iz Cetinja, koji se potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio više krivičnih djela: stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo putem pomaganja.

"Neno Kaluđerović je od aprila 2023. godine nedostupan crnogorskim istražiteljima, koji tragaju za njim zbog sumnje da je dio kriminalne grupe odgovorne za dvostruko ubistvo u Spužu, 14. oktobra 2020. godine. Tu kriminalnu grupu koju je, prema tvrdnjama specijalnih tužilaca okupio šef kavčana Radoje Zvicer, terete da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu na štetu škaljarca Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, koji nije imao krivični dosije", podsjeća izvor.

Izvor: Interpol

Kaluđerović je inače javnosti bio poznat i kao "heroj sa Cetinja" nakon što se spekulisalo da je on ispalio smrtonosni metak u masovnog ubicu Vuka Borilovića, koji je 12. avgusta 2022. godine krenuo u krvavi pohod i ubio desetoro ljudi, među kojima je bilo i djece.

Okačio bombu na drvo i ubio dvojicu škaljaraca

Interpol je, na zahtjev crnogorske policije, raspisao potjernicu za Nikolom Drecunom, još pre dvije godine kada je 20. juna 2024., kako se sumnja, u bombaškom napadu ubio Dragana Roganovića (36) i Petra Kaluđerovića (20) na Cetinju.

Izvor: Interpol

U tom bombaškom napadu su teško povrijeđeni njihovi prijatelji i sugrađani Tanasije Taso Jovanović i Mihailo Borozan, ali i slučajna prolaznica Desanka Vujović.

"Roganović, bokser i bivši tjelohranitelj Gorana Radomana, prve žrtve rata kotorskih klanova, i ranije je bio na meti suparničkog kavačkog klana 2017. godine, kada je na njega pucao isti čovjek koji se sada sumnjiči da mu je postavio bombu na drvo iznad automobila. Drecun je, kad mu se sudilo za pokušaj ubistva Roganovića, ispričao da je to uradio kako bi otplatio navodni dug", podsjeća izvor.

Od momenta kada je izašao iz zatvora u kom je bio zbog tog pokušaja ubistva, Drecun se nalazi u bjekstvu.

Potjernica Crvena potjernica Interpola podrazumijeva da se tražena osoba, ukoliko bude locirana u bilo kojoj državi članici, može privremeno uhapsiti, nakon čega slijedi postupak odlučivanja o izručenju. "Cilj nije samo hapšenje, već razbijanje čitavih kriminalnih mreža koje djeluju regionalno i međunarodno", navodi izvor.

Ubijao zbog nagrade

Vuk Lalatović, još jedno je lice sa potjernice, a za njim se traga zbog sumnje da je 1. avgusta 2019. kada je imao samo 20 godina, ubio sugrađanina Ranka Vuletića (56). On ga nije poznavao, već ga je navodno ubio iz koristoljublja - zbog nagrade koju mu je obećala zasad nepoznata osoba.

"Lalatović je tog dana pozvao Vuletića da prošetaju i porazgovaraju. Vuletić je na to pristao, da bi se samo par trenutaka kasnije začuli hici. Lalatović se, inače, posle hapšenja branio ćutanjem, ali je zločin priznao policajcu koji ga je uhapsio i o tome sačinio službenu bilješku", navodi izvor.

Izvor: Interpol

Inače, Vuk Lalatović je osumnjičen i da je direktni izvršilac teškog ubistva izvršeno 6.11.2024 godine u Podgorici u kojem su ubijeni Petar Lipovina i Žarko Pejaković.

"Na zahtjev Uprave policije NCB Interpol-a Podgorica, Generalni sekretarijat INTERPOL-a u Lionu objavio je javnu međunarodnu potjernicu za licem V.L, crnogorskim državljaninom, koji se potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnog djela teško ubistvo izvršenog 2019. godine u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materijala, a koji je nakon nedonošenja prvostepene presude krajem maja 2024. godine pušten da se brani sa slobode uz određene mjere nadzora koje je po izlasku odmah prekršio, te je za istim raspisana nacionalna i međunarodna potjernica", naveli su tada u saopštenju iz Uprave policije.