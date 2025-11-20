Iz svega navedenog, dodaje, proističe nedvosmislen zaključak da pritvor Danila Mandića nema nikakvo činjenično, dokazno, niti ustavnopravno utemeljenje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Advokat Miroje Jovanović, saopštio je da se danas navršava sedam mjeseci od hapšenja njegovog klijenta Danila Mandića, i ako je Ustavni sud Crne Gore 1. avgusta ove godine utvrdio povredu prava na slobodu, jasno konstatujući da ne postoji „osnovana sumnja“ — dakle, ni elementarni uslovi za određivanje, a pogotovo ne za produženje pritvora.

“Uprkos tome, Osnovni sud u Podgorici nastavlja da donosi identična, šablonska rješenja, koja ponavljaju iste navode već ocjenjene kao neustavne. Na taj način se odluka Ustavnog suda — koja je po zakonu obavezujuća za sve organe vlasti — faktički zanemaruje. Dodatno, i to mora biti nedvosmisleno rečeno: ni oštećeni, nijedan svjedok, niti bilo koji materijalni trag ne terete Danila Mandića.Ova činjenica nije stav odbrane, već je precizno navedena u odluci Ustavnog suda prije skoro četiri mjeseca”, kazao je Jovanović.

Iz svega navedenog, dodaje, proističe nedvosmislen zaključak da pritvor Danila Mandića nema nikakvo činjenično, dokazno, niti ustavnopravno utemeljenje.

“Pritvor se produžava isključivo zato što je Danilo sinovac Andrije Mandića. Zbog toga ova situacija već poprima obeležja pravosudne talačke krize, u kojoj se jedan čovjek nezakonito drži u pritvoru ne u cilju pravičnog postupka, već kao posljedica političke pripadnosti njegove porodice. Кao njegov branilac zahtjevam momentalno ukidanje pritvora i njegovo hitno puštanje na slobodu, jer dalje lišavanje slobode predstavlja nastavak povrede ustavnih i konvencijskih prava utvrđenih od strane Ustavnog suda Crne Gore”, kazao je je Jovanović, prenosi CdM.