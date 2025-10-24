Mandić se tereti za teško djelo protiv opšte sigurnosti, laku tjelesnu povredu, kao i za neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Početak suđenja sinovcu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, Danilu Mandiću zakazan je za 4. novembar, potvrđeno je "Vijestima" iz Osnovnog suda u Podgorici.

Postupak obuhvata i optužbu za oduzimanje vozila, a više predmeta protiv Mandića spojeno je u jedan. Istragu je prvobitno vodilo Više državno tužilaštvo, nakon čega je predmet prenesen u nadležnost Osnovnog državnog tužilaštva.

Prema navodima optužnice, događaj se odigrao 19. aprila oko 3.40 časova, kada je Mandić, upravljajući službenim vozilom Skupštine, navodno prepriječio put Darku Peroviću i Arisu Turkoviću, a zatim ispalio više hitaca iz vatrenog oružja. Tom prilikom je, kako se navodi, Perović ranjen.