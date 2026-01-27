Vanraspravno vijeće Osnovnog suda u Podgorici 23. januara produžilo je pritvor Danilu Mandiću - potvrdila je je Portalu ETV samostalna savjetnica za odnose sa javnošću u Osnovnom sudu Nađa Pešić.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Mandić se tereti za teško djelo protiv opšte sigurnosti, laka tjelesna povreda, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, piše Antena M.

Danilo Mandić je sinovac predsjednika Skupštine Andrije Mandrića.

Mandić je stricu Andriji Mandiću bio privatno - nelegalno obezbjeđenje.

Optuženi se tereti da je 19. aprila oko 3 sata i 40 minuta izjutra, vozeći skupštinski džip, „range rover“ u blizini raskrsnice ulice Marka Miljanova i Bulevara Ivana Crnojevića prepriječio put Podgoričanima Darku Peroviću i Arisu Turkoviću. Nakon toga je Mandić, kako se sumnja, ispalio više hitaca prema njima i u pucnjavi je ranjen Perović.

Protiv Mandića istragu je vodilo Više državno tužilaštvo ali je nakon ocjene dokaza utvrdilo da je taj slučaj za Osnovno državno tužilaštvo, prenosi Antena M.

U međuvremenu Osnovno državno tužilaštvo je formiralo predmet zboog zloupotrebe automobila najvišeg zakonodavnog doma. Nakon okončane istrage optužni prijedlog je podnijet protiv Danila Mandića zbog sumnje da je ukrao službeno vozilo parlamenta.

Suđenje Danilu Mandiću nastavlja se danas. U ovom postupku svjedok Darko Perović treći put je odbio da svjedoči.