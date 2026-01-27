Sa današnjeg glavnog pretresa u predmetu protiv Danila Mandića, bratanića predsjednika Skupštine Andrije Mandića, udaljen je oštećeni Darko Perović, nakon što je, uprkos višestrukim upozorenjima suda, nastavio da narušava procesnu disciplinu, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sudija Osnovnog suda u Podgorici Ivana Becić je konstatovala da je Perović nebrojano puta opominjan uz upozorenje da će biti udaljen ukoliko nastavi sa govorom i komunikacijom sa svojim punomoćnikom bez dozvole suda, ali da se na to oglušio, zbog čega je donijeto rješenje o njegovom udaljenju sa današnjeg ročišta.

Mandić je optužen je za više krivičnih djela – protiv opšte sigurnosti, nanošenje lake tjelesne povrede, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i oduzimanje vozila.

Mandić je, prema optužbi, u noći između 18. i 19. aprila ove godine, oko 3.40, u centru Podgorice, na raskrsnici Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice Marka Miljanova, navodno prepriječio put Arisu Turkoviću i Darku Peroviću i pucao na njih, vozeći službeni automobil Skupštine Crne Gore marke “range rover”.

Tokom pretresa, postupajući tužilac Ivan Bojanić saopštio je da vještak digitalno-forenzičke struke Nikola Ćmiljanić nije pristupio ročištu jer se nalazi van Crne Gore, te da je o narednom terminu za održavanje glavnog pretresa obaviješten telefonskim putem. Sud je potom pročitao nalaz sudsko-medicinskog vještačenja vještaka medicinske struke Nemanje Radojevića, pišu Vijesti.

Radojević je, nakon što mu je predočeno sudsko-medicinsko vještačenje koje je, po zahtjevu branioca, uradio dr Radosav Radosavkić, a kojim je strijelna rana lijeve butine kod oštećenog Arisa Turkovića kvalifikovana kao laka tjelesna povreda, ostao pri svom nalazu da se radi o teškoj tjelesnoj povredi.

Naveo je da se sve strijelne rane kod kojih dolazi do zaostajanja projektila u tkivu u trenutku nanošenja kvalifikuju kao teške tjelesne povrede, zbog postojanja apstraktne opasnosti po život usljed mogućeg razvoja infekcije i sepse, te da je dovoljno postojanje jednog kvalifikatornog elementa da bi se povreda tako kvalifikovala.

Na pitanja branioca okrivljenog Miroja Jovanovića, vještak je pojasnio da je u nalazu načinjena štamparska greška, jer je navedeno da je projektil zaostao u desnoj butini, dok je iz rendgenskih snimaka jasno da se radi o lijevoj, što je, kako je rekao, i označeno na snimcima. Dodao je da su kvalifikatorni elementi teških tjelesnih povreda sadržani kako u sudsko-medicinskoj nauci i praksi, tako i u Krivičnom zakoniku.

Radojević je naveo da nema formalno znanje iz oblasti balistike, ali da se u brojnim predmetima, zajedno sa balističarem, izjašnjavao o načinu povređivanja vatrenim oružjem, te da se u okviru specijalizacije sudske medicine obrađuju i osnovna pitanja iz te oblasti. Kazao je i da se u praksi, zavisno od suda, od njega tražilo da se izjašnjava o putanji projektila i rekonstrukciji događaja, ističući da se smjer projektila može utvrditi na osnovu kanala strijelne rane.

Vještak je naveo da život Arisa Turkovića u konkretnom slučaju nije bio neposredno ugrožen, ali da je postojala apstraktna opasnost po život, što predstavlja kvalifikatorni element za tešku, a ne osobito tešku tjelesnu povredu. Dodao je da, osim mjerenja visine povreda od ravni tabana, nije vršio balistička mjerenja, te da nije imao uvid u policijske službene zabilješke, već samo u izjave oštećenih, medicinsku dokumentaciju i nalog za vještačenje.

Radojević je pojasnio da u takvim slučajevima, ukoliko ne dođe do povrede većih krvnih sudova, krv najčešće upije garderoba, zbog čega je moguće da na licu mjesta ne ostanu biološki tragovi, ali da se njihovo postojanje ne može isključiti. Naveo je i da šeme date u nalazu imaju isključivo ilustrativni karakter i da ne predstavljaju balističko vještačenje, već vizuelno pojašnjenje mogućih načina nastanka povreda.

Tokom vještačenja, branilac okrivljenog Miroje Jovanović više puta je prekidao vještaka, insistirajući da odgovori budu sa „da“ ili „ne“, što je sudija ocijenila kao povredu procesne discipline.

Jovanović je kazao da ne zna da li je u zapisnik uneseno da je oštećeni Darko Perović naveo da pitanja u vezi sa uglovima zadobijenih povreda postavlja „zbog nevinog čovjeka koji sjedi ovdje“, pokazujući rukom na Danila Mandića.

Sud je konstatovao da je Jovanović, i pored upozorenja, nastavljao sa komentarisanjem i postavljanjem novih pitanja bez dozvole suda, pozivajući se na pravo prigovora iz Zakonika o krivičnom postupku.

Pitanja vještaku postavljao je i oštećeni Darko Perović, koji je tokom njegovog izlaganja više puta dobacivao, navodeći: „nije tako kako on kaže“ i „valjda ja bolje znam, bio sam tamo“. Perović je naveo i da mu povrede nijesu detaljno pregledane u Kliničkom centru, već da su mu samo očišćene, te da mu je vještak samo fotografisao povrede, desetak dana poslije predmetnog događaja.

Radojević je, odgovarajući na njegova pitanja, naveo da je zbog nejasno opisane povrede u medicinskoj dokumentaciji obavio neposredni pregled Perovića i zaključio da on nije pogođen rikošetiranim, već direktnim projektilom, za razliku od Arisa Turkovića, za kojeg je ocijenio da je vrlo vjerovatno pogođen rikošetiranim projektilom. Dodao je da naknadni sudsko-medicinski pregled nije potreban, jer su povrede fotografisane 6. maja 2025. godine, kada su bile znatno svježije nego danas, kada na tim mjestima postoje ožiljci, a Perović je insistirao da pokaže sudu ranu, odnosno ožiljak.

U završnici današnjeg pretresa, branilac okrivljenog Miroje Jovanović predložio je da se Danilu Mandiću ukine pritvor i omogući da se brani sa slobode, navodeći da je od određivanja pritvora prošlo devet mjeseci i sedam dana, te da su razlozi za njegovo produženje, kako je kazao, zasnovani na povredama osnovnih principa krivičnog zakonodavstva. Jovanović je ocijenio da je dosadašnji pritvor postao efektivna kazna zatvora, tvrdeći da su odluke viših sudova stereotipne, bez obrazloženja i bez uporišta u zakonskim odredbama o pritvoru u skraćenom postupku.

Dodao je da je Mandićevo ponašanje besprekorno i da nije pokazao bilo kakve elemente nasilja ili narušavanja procesne discipline, ocjenjujući da se tvrdnje o mogućnosti ponavljanja krivičnog djela zasnivaju na apstraktnim i, kako je naveo, političkim razlozima. Jovanović je rekao i da se pritvor, prema njegovim riječima, u ovom slučaju zasniva na imenu i prezimenu okrivljenog, te zatražio da se primijene isti standardi koji se, kako je naveo, primjenjuju u drugim slučajevima.

Tužilac Bojanić usprotivio se tom predlogu, pozivajući se na razloge koje je vijeće Višeg suda navelo u rješenju o produženju pritvora donijetom prije nekoliko dana.

Sud je donio rješenje kojim se odbija predlog branioca da se Danilu Mandiću ukine pritvor, navodeći da i dalje postoje razlozi zbog kojih je pritvor produžavan.

Danilo Mandić je na kraju ročišra pitao sudiju Becić da li ima pravo na vanredne posjete, navodeći da mu do sada nijedna nije bila odobrena.