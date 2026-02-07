Dva osumnjičena lica uhapšena nakon nasilnog napada na stranog državljanina

Službenici Odjeljenje bezbjednosti Herceg Novi rasvijetlili su u kratkom roku krivično djelo otmica u pokušaju, koje je tokom noći počinjeno u naselju Sutorina, na štetu stranog državljanina koji je boravio u Herceg Novom. U vezi sa ovim događajem policija je locirala, sustigla i lišila slobode dva osumnjičena lica.

Dežurna služba policije je danas, 7. februara 2026. godine, u 1.50 časova, zaprimila prijavu od vlasnika kuće u Sutorini, koji je naveo da su dvije osobe fizički napale njegovog podstanara, državljanina Bosne i Hercegovine, nakon čega su se udaljile sa lica mjesta.

Policijski službenici su odmah preduzeli operativno-taktičke mjere, te ubrzo identifikovali i lišili slobode M.Š. (25) iz Bijelog Polja i M.Z. (30) iz Novog Sada, državljanina Republike Srbije.

Kako se sumnja, osumnjičeni su tokom prethodne večeri došli na adresu stanovanja oštećenog, nasilno ušli u stan i napali ga dok se nalazio u krevetu. Tom prilikom su mu zadali više udaraca, prekrili usta krpom, oduzeli dva mobilna telefona i novac u iznosu od 100 eura, a zatim ga nasilno izveli iz stana sa namjerom da ga vozilom odvedu u nepoznatom pravcu.

Dalju realizaciju namjere spriječio je vlasnik kuće, koji je reagovao i zaprijetio da će pozvati policiju, nakon čega su se osumnjičeni vozilom udaljili. Policija ih je ubrzo pronašla, zaustavila i privela u službene prostorije, gdje su lišeni slobode. Oštećeni je u ovom događaju zadobio lakše tjelesne povrede.

O slučaju je obaviješten nadležni državni tužilac, a osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom zbog sumnje da su počinili krivično djelo otmica u pokušaju.

Takođe je utvrđeno da osumnjičeni M.Z. i oštećeno lice nijesu u zakonskom roku prijavili boravak u Crnoj Gori, zbog čega će, nakon okončanja tužilačkih radnji, prema njima biti preduzete mjere u skladu sa Zakonom o strancima.