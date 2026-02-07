Osam lica procesuirano, sedam lišeno slobode zbog razbojništava, krađa i oduzimanja vozila

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su u kratkom roku 11 krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, počinjenih tokom prethodnih mjesec i po dana. Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici procesuirano je ukupno osam lica, od kojih je sedam lišeno slobode, zbog sumnje da su izvršila krivična djela razbojništvo, dvije razbojničke krađe, četiri teške krađe, tri krađe i oduzimanje vozila.

Policijski službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta identifikovali su i lišili slobode albanskog državljanina M.Dž. (30), zbog sumnje da je na Skalinama u Podgorici izvršio krivično djelo razbojništvo na štetu ruskog državljanina. Sumnja se da je osumnjičeni fizički napao oštećenog, otuđio mu torbicu sa ličnim stvarima, novcem, bankovnim karticama i dokumentima, a potom nastavio napad i sa ruke mu skinuo dva prstena, nakon čega se udaljio sa lica mjesta.

Po nalogu nadležnog tužioca, lišen je slobode i D.Š. (32), zbog sumnje da je počinio krivično djelo razbojnička krađa. On je, kako se sumnja, nakon krađe više artikala iz jednog supermarketa u Podgorici, fizički napao zaposlenog koji je pokušao da ga spriječi, nanijevši mu više udaraca u predjelu glave.

Policija je procesuirala i lice Š.B. (28) i maloljetnika starog 15 godina, zbog sumnje da su krajem januara 2026. godine izvršili razbojničku krađu, kada su fizički napali radnika obezbjeđenja jednog trgovinskog objekta nakon pokušaja otuđenja metalnih i bakarnih profila, ukupne težine oko 300 kilograma i vrijednosti veće od 1.000 eura.

Protiv maloljetnika starog 15 godina biće podnijeta krivična prijava i zbog sumnje da je počinio četiri krivična djela teška krađa. Tereti se da je sredinom januara 2026. godine izvršio premetačinu u otključanom vozilu, krajem istog mjeseca polomio staklo na drugom vozilu i otuđio 250 eura, te početkom februara izvršio premetačinu u prostorijama džamije u Milješu, oštetivši kutiju sa dobrotvornim prilozima. Istog dana prijavljena je i krađa mobilnog telefona iz iste džamije, koji je pronađen i vraćen vlasniku.

Podgorička policija lišila je slobode i dva maloljetnika starosti 15 i 16 godina zbog sumnje da su izvršili tri krivična djela krađa. Oni se sumnjiče da su krajem decembra 2025. godine izvršili krađu tehničkih uređaja iz jednog maloprodajnog objekta na Cetinju, dok se stariji maloljetnik tereti i za krađu proizvoda u vrijednosti od oko 400 eura iz drugog trgovinskog objekta, krajem januara 2026. godine.

Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo oduzimanje vozila, policija je identifikovala i lišila slobode N.M. (25), koji je, kako se sumnja, ispred jednog ugostiteljskog objekta u Podgorici otuđio motocikl. Vozilo je pronađeno i vraćeno vlasniku.

Sva lica lišena slobode biće, uz krivične prijave, privedena nadležnom državnom tužiocu na dalji postupak.