Policija sumnja da je D.T. vlasnik pet kilograma marihuane koja je pronađena u torbi u neposrednoj blizini jednog objekta u naselju Savina 28. oktobra.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi su, preduzimajući pojačane planske aktivnosti na pronalasku i zapljeni narkotika, u cilju sprečavanja njihove zloupotrebe i neovlašćene distribucije, u saradnji i

po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsili jednu osobu.

Naime, policija je u neposrednoj blizini jednog objekta u naselju Savina 28. oktobra pronašla torbu sa oko pet kilograma materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana.

Postupajući po naredbi Višeg suda u Podgorici, danas je izvršen pretres stana koji koristi operativno interesantno lice D.T. (42) u Herceg Novom. Tom prilikom pronađeno je oko 20 grama marihuane.

Nizom preduzetih aktivnosti policijski službenici su došli do sumnje da je opojna droga pronađena u hercegnovskom naselju Savina vlasništvo operativno interesantnog lica D.T. te je sa cjelokupnim događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu D.T. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Osim toga, hercegnovska policija je izvršila i pretres stana i drugih prostorija koje koristi lice S.D. (40). Ovom prilikom kod njega je pronađena manja količina materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana.

Protiv S.D. je podnijeta prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivne aktivnosti i odlučnu borbu protiv droga, pružajući institucionalni odgovor na sve identifikovane bezbjednosne prijetnje sprovođenjem koordinisanih aktivnosti sa fokusom na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, kontrolu operativno interesantnih i sa njima povezanih lica, ali i drugih radnji iz svoje nadležnosti u cilju suzbijanja svih oblika kriminaliteta i prekršaja.