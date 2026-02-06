Od tog broja, izvršena je i kontrola osam operativno interesantnih lica: O.T., V.J., J.P., I.D., G.S., I.Č., M.B. i M.K.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Posebne jedinice policije, sprovode pojačane aktivnosti na području južne regije države, u zoni Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, usmjerene na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela, podizanje nivoa bezbjednosti, kao i suzbijanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa.

Aktivnosti su fokusirane na kontrolu operativno interesantnih lica, članova organizovanih kriminalnih grupa, kao i sa njima povezanih i bliskih lica, a sve u cilju pružanja pomoći odjeljenjima bezbjednosti u obavljanju redovnih i složenih bezbjednosnih zadataka. Pripadnici Posebne jedinice policije su juče, na području Kotora, Tivta, Budve i Bara izvršili ciljane kontrole kojom prilikom je kontrolisano oko 70 lica i vozila.

Od tog broja, izvršena je i kontrola osam operativno interesantnih lica: O.T., V.J., J.P., I.D., G.S., I.Č., M.B. i M.K.

Radi realizacije navedenih aktivnosti angažovani su i službeni psi Posebne jedinice policije u cilju pronalaska nedozvoljenih predmeta i supstanci. Tokom aktivnosti, kod jednog lica, M.J. (40), pregledom je pronađeno pvc pakovanje sa sadržajem opojne droge kokain.