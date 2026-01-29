Iz Uprave policije (UP) su kazali da su policajci od strane supruge Miloša Medenice koja se nalazila u stanu obaviješteni da je on pošao na suđenje.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Viši sud u Podgorici, ni u jednom momentu, nijednim aktom ili dopisom, nije zatražio provjeru mjere nadzora niti izvještaj od Odjeljenja bezbjednosti (OB) Podgorica.

To su saopštili danas iz Uprave policije (UP) povodom toga što je Viši sud u Podgorici ranije danas saopštio da je u slučaju okrivljenog Miloša Medenice, kojem je u oktobru prošle godine zabranjeno da napušta stan, nakon što mu je ukinut pritvor, određeno da tu mjeru nadzora izvršava Odjeljenje bezbjednosti Podgorica.

"Radi činjenjičnog, zakonitog, objektivnog i istinitog informisanja javnosti, a vezano za navode iz saopštenja Višeg suda u Podgorici u kojem između ostalog navode da 'u spisima predmeta Ks.br. 15/20 ne egzistiraju dopisi – izvještaji Uprave policije o kontroli poštovanja određene mjere' obavještavamo javnost Crne Gore sljedeće:

Kada je u pitanju provjera mjera nadzora i obaveza izvještavanja, podsjećamo da je članom 169, stavom 1, Zakona o krivičnom postupku propisano da sud može u svako doba naložiti provjeru mjera nadzora i zatražiti izvještaj od organa nadležnog za njeno izvršenje, a da je taj organ dužan da izvještaj bez odlaganja dostavi sudu. Dakle, u kontekstu navedene zakonske norme nedvosmisleno je jasno da je sud taj koji u svako doba nalaže provjeru i traži izvještaj od Uprave policije, što u konkretnom slučaju nije urađeno od strane Višeg suda u Podgorici. Viši sud u Podgorici, ni u jednom momentu, nijednim aktom ili dopisom, nije zatražio provjeru mjere nadzora niti izvještaj od nadležne organizacione jedinice Uprave policije, u ovom slučaju Odjeljenja bezbjednosti Podgorica", ističe se u saopštenju UP.

Iz te institucije su dodali da su policajci Odjeljenja bezbjednosti (OB) Podgorica u kontrolisanom periodu od 18. oktobra 2025. do 27. januara 2026. godine, kontinuirano vršili provjeru mjere nadzora, te da je zaključno sa 27. januarom 2026. godine Miloš Medenica zatečen u stanu na adresi određenoj mjerom nadzora.

"Provjerom mjere nadzora, dan prije izricanja presude, u 17.30 časova, Miloš Medenica je zatečen u svom stanu te ističemo da u kontrolisanom periodu od 18.10.2025. godine do 27.1.2026. godine, nije zabilježeno kršenje mjera nadzora od strane ovog lica. O kontroli mjera nadzora sačinjene su službene zabilješke koje će službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, shodno članu 169 ZKP, ukoliko se zatraži, dostaviti nadležnom sudu bez odlaganja", piše u saopštenju UP.

Iz te institucije su kazali da su juče, 28. januara 2026. godine, prije nego što je dostavljeno obavještenje i doneseno rješenje o određivanju pritvora za osuđenog Miloša Medenicu, policajci zvršili obilazak stana u kojem Miloš Medenica nije zatečen.

"Policijski službenici su od strane supruge imenovanog lica koja se nalazila u stanu obaviješteni da je isti pošao na suđenje. O navedenim okolnostima, odmah je bez odlaganja obaviješten predsjednik Višeg suda Zoran Radović koji je izrekao mjeru i koji je zatražio da mu policija dostavi zabilješku o činjeničnom stanju, odnosno o kršenju mjere nadzora od strane Miloša Medenice. Oko 16 časova službenik Odsjeka za obezbjeđenje Višeg suda je obavijestio Odjeljenje bezbjednosti Podgorica da je potrebno da policija od sudije Vesne Kovačević preuzme rješenje o određivanju pritvora", kazali su iz UP.

Poručili su da posebno stavljaju naglasak da je okrivljeni Miloš Medenica uhapšen 25. maja 2022. godine, po nacionalnoj potjernici koja je raspisana 4. maja 2022. godine od strane Odjeljenja bezbjednosti Podgorica koji su kao organ otkrivanja krivičnog djela procesuirali u koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom 18 osoba među kojima je i Miloš Medenica.

"Uzimajući u obzir da je okrivljeni prethodno bio nedostupan nadležnim organima, to dodatno opravdava jedan od ključnih osnova za određivanje pritvora do okončanja krivičnog postupka, a u konkrentom slučaju zbog neefikasnosti nadležnog suda istom nije presuđeno u zakonskom roku od tri godine, što je imalo za epilog ukidanje pritvora i određivanje mjere nadzora prema okrivljenom licu Medenica Milošu. Kako danas sud imperativno obavještava crnogorsku javnost da je policija bila dužna da spriječi bjekstvo Miloša Medenice, ovim putem podsjećamo Sud na imperativne norme ZKP-a kojima je propisano da je sud dužan da u zakonom propisanom roku od 3 godine donese prvostepenu presudu za optužena lica, što isti nijesu učinili, ne samo u ovom, već i na desetine drugih predmeta sa elementima organizovanog kriminala a čije se posljedice neefikasnog djelovanja direktno odražavaju na sveukupno stanje bezbjednosti u Crnoj Gori", piše u saopštenju UP.

Iz te institucije su naveli da podsjećaju "Viši sud da je Uprava policije dostavila na stotine izvještaja i informacija u odnosu na članove organizovanih kriminalnih grupa (OKG) sa neoborivim činjenicama i dokazima koje ukazuju da su isti kršili mjere nadzora, zbog nedonošenja presude u roku od tri godine, te da Sud nije našao za shodno određivanje alternativne restriktivnije mjere ili pritvora za istu kategoriju lica, niti povratno obavještavao Policiju sa konkretnim nalozima, te da se u praksi određivanje ove mjere svelo na proizvoljnost, bez pravne posljedice i sankcije".

"Mjera nadzora prema Milošu Medenici se sprovodila kontinuirano, neposrednim obilaskom mjesta i objekta stanovanja i provjerom da li se isti nalazi u objektu i policijski službenici su o svakom obilasku sačinjavali odgovarajuća pismena, a da je bilo utvrđeno eventualno kršenje mjere nadzora bez odlaganja bi bio obavješten nadležni sud", rekli su iz UP.

Navode da su, u sklopu izvršenja ovih mjera preduzeli i određene dodatne mjere u saradnji sa Sektorom granične policije kako bi se spriječio njegov eventualni prelazak državne granice.

"Da se ne bi stvarala zabune u pogledu mjera nadzora koje sprovodi Uprava policije iste se vrše povremeno i periodično u cilju kontrole poštovanja mjere od strane lica, tj. Uprava policije ne vrši konstantan fizički nadzor 24 sata nad objektom stanovanja u sprovođenju ove mjere. Ukoliko bi se ova mjera sprovodila vršenjem nadzora po principu opserviranja 24/7 , stalnim nadzorom, onda bi se Uprava policije izjednačila sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija i policijski službenici bi vršili obezbjeđivanje okrivljenog lica, što nije posao Uprave policije, koji se čak ne bi ni mogao izvršiti na navedeni način uzimajući u obzir broj izrečenih mjera nadzora i raspoložive kapacitete policije i čime bi se maltene prenijela nadležnost Uprave za izvršenje krivičnih sankcija", piše u saopštenju UP.

Napominju da su u ovom trenutku na snazi mjere nadzora za preko 300 osoba, shodno članu 166 stav 1 i 2 ZKP (tačka od 1-5) među kojima su dominantno članovi organizovanih kriminalnih grupa i da bi 24-časovnim opserviranjem ovih lica Uprava policije preuzela poslove UIKS-a i morala angažovati kompletan raspoloživi sastav Uprave policije na ovim poslovima, što nije standard i praksa ni u zemljama Evropske unije niti okruženja.

"Sud zanemaruje i činjenicu da Policija istovremeno vrši i obezbjeđenje sudova jer treća grana vlasti nije donijela odgovarajuće mehanizme za fizičku zaštitu institucija pravosuđa. Kako je Miloš Medenica prethodno od strane Uprave policije lišen slobode po potjernici, obavještavamo javnost da će službenici Uprave policije koji su i otkrili krivična djela koja se Milošu Medenici stavljaju na teret, isto tako i učiniti sve u nacionalnim okvirima i korišćenjem svih raspoloživih kapaciteta na lociranju i lišenju slobode ovog lica", kazali su iz UP.

Podgorički Viši sud donio je naredbu za raspisivanje potjernice za odbjeglim Milošem Medenicom, saopštila je "Vijestima" savjetnica za odnose s javnošću tog suda Ivana Vukmirović.

Policija je raspisala potjernicu za Milošem Medenicom, nakon što ga nisu našli na kućnoj adresi poslije presude kojom je osuđen na 10 godina i dva mjeseca zatvora.

Specijalno vijeće sutkinje Vesne Kovačević, juče u u podgoričkom Višem sudu donijelo rješenje o određivanju pritvora tom prvostepeno osuđenom šefu kriminalne grupe.

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica prvostepeno je osuđena na deset godina zatvora, da njen sin Miloš Medenica osuđen je na jedinstvenu kaznu od deset godina i dva mjeseca zatvora, za stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, dva krivična djela protivzakoniti uticaj putem pomaganja, kao i za sprječavanje dokazivanja.