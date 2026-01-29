Sinoć službenici policije nisu zatekli Miloša Medenicu na prijavljenoj adresi.

Za Milošem Medenicom raspisana je lokalna potjernica, potvrđeno je nezvanično portalu Dan iz Uprave policije.

Kako je sinoć objavio portal Dan, službenici policije nisu zatekli Miloša Medenicu na prijavljenoj adresi.

On je juče osuđen na deset godina i dva mjeseca zatvora. Međutim, kako se branio sa slobode nije se pojavio u sud na izricanju presude.

Sudija Vesna Kovačević je tokom izricanja presude navela da se Milošu Medenici odma određuje pritvor koji može trajati do pravosnažnosti presude. Službenici policije postupajući po naredbi suda uputili su se na adresu koju je Medenica prijavio sudu da koristi. Po dolasku ustanovili su da im on nije dostupan.



Podsjećamo, sinu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, Milošu Medenici 17.10.2025. je ukinut istražni pritvor i on je tada bio doveden u Centar bezbjednosti Podgorica a zatim pušten da se brani sa slobode.

Viši sud je tada prihvatio predlog SDT-a i odredio Milošu Medenici kućni pritvor.

Kako mu u roku od tri godine nije donijeta prvostepena presuda, stekli su se zakonski uslovi da mu pritvor bude ukinut.

Njega je Specijalno državno tužilaštvo optužilo da je stvorio kriminalnu organizaciju koja se bavila krijumčarenjem narkotika, primanjem i davanjem mita i protivzakonitim uticajem.

Povodom toga uhapšen je 25.5.2022. na Aerodromu Podgorica. Kako je portal Dan ranije objavio, Medenica sa nalazio na jednoj klinici u Beogradu, dok se protiv njega u Crnoj Gori vodila istraga.