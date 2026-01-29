Predsjednik je kazao da premijer Milojko Spajić mora odmah da smijeni sve odgovorne za taj propust u lancu odgovornosti - od rukovođenja do operativnog nivoa.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Vijest da policija traga za Milošem Medenicom, iako mu je juče izrečena višegodišnja zatvorska kazna i iako je bio u kućnom pritvoru, predstavlja neviđeni skandal i krah neozbiljnog sistema, pred očima javnosti, izjavio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Kazao je da premijer Milojko Spajić mora odmah da smijeni sve odgovorne za taj propust u lancu odgovornosti - od rukovođenja do operativnog nivoa.



"Pobjegla im je osoba koja je osuđena u jednom od najtežih predmeta za organizovani kriminal i korupciju u Crnoj Gori. U ovom slučaju nema slučajnosti, jer su odgovorni naivni i zato nema izgovora. Zato ovdje ne postavljamo pitanje odgovornosti. Odgovornost već postoji i ona počinje na vrhu izvršne vlasti. Premijer je taj koji je dužan da obezbijedi da sistem funkcioniše, a ne da se raspada kad je najvažnije. Ako je država na dan presude izgubila osuđenog za organizovani kriminal onda premijer nema kontrolu nad sopstvenom Vladom", navodi se u saopštenju.

Nije dovoljno, kako je rekao, da "sada gledamo kako se jedni pravdaju, a drugi prebacuju krivicu".

"Nije dovoljno ni da neko 'ponudi ostavku' kada mu to politički odgovara. Građani ne traže predstavu. Građani traže rezultat. Zato je zahtjev jasan: premijer mora odmah da smijeni sve odgovorne za ovaj propust u lancu odgovornosti, od rukovođenja do operativnog nivoa. Bez odlaganja. Bez izgovora. Bez taktiziranja."

Ako premijer to ne uradi, kaže Milatović, znaćemo da je za njega i njegovu Vladu normalno da ne zna gdje mu je osuđeni za organizovani kriminal na dan izricanja presude. "To znači samo jedno: neozbiljnost, naivnost i nedoraslost obavezama koje je preuzeo", dodao je Milatović.

Dok građani poštuju pravila, rade i plaćaju račune, država ne smije da bude nemoćna pred sopstvenim obavezama, naglasio je predsjednik.

"Ako na dan presude ne znate gdje vam je osuđeni za organizovani kriminal, onda se ne borite protiv organizovanog kriminala, nego organizovani kriminal kontroliše sistem."

Kaže da je ovo slika slabosti institucija koja se "godinama hranila partijskim kadriranjem, šemama i vezama, baš onim nasljeđem koje je DPS ostavio u temeljima države." "Ova vlada nije imala znanja, volje, ni hrabrosti da to promijeni. Zato danas gledamo ono što smo mislili da smo pobijedili: naivnost, nezainteresovanost i neodgovornost."

Ipak, poručuje, sada neće moći da prođe bez posljedica. "Zahtijevamo da se odmah objavi ko je bio zadužen za mjere nadzora, ko je potpisivao, ko je kontrolisao i da li su mjere bile stvarne ili je sve bila gluma. Sve mora biti dostupno javnosti."

Milatović je rekao i da pravda bez odgovornosti nije pravda.

"Država bez odgovornosti nije država. Red u državi se ne uvodi pričom, ni čarobnim štapićem, već odgovornošću i radom svakoga dana. Premijer to danas mora da pokaže. Ili da smijeni odgovorne ili da sam preuzme odgovornost", piše u saopštenju.