Za Milošem Medenicom je od danas raspisana lokalna potjernica.

Viši sud U Podgorici oglasio se povodom bjekstva Miloša Merdenice iz kućnog pritvora. Iz suda je, između ostalog, saopšteno da je Uprava policije bila odgovorna za nadzor, prenosi Dan.





Saopštenje Višeg suda prenosimo integralno:







"Imajući u vidu izraženo interesovanje javnosti, kao i polemike koje su se u međuvremenu pojavile, Sud smatra neophodnim da se obrati javnosti ovim saopštenjem:

Dana 17.10.2022. godine Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu Kt-S.br.70/22, kojom je, između ostalih, optuženom Medenici Milošu stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.1 u vezi st.6 KZ CG, produženog krivičnog djela krijumčarenje iz čl.265 st.2 u vezi čl.49 st.1 i čl.23 st.2 KZ CG, dva krivična djela protivzakoniti uticaj putem pomaganja iz čl.422 st.3 u vezi st.2 i čl.25 KZ CG, produženog krivičnog djela omogućavanje uživanja opojnih droga iz čl.301 st.2 u vezi st.1 i čl.49 st.1 KZ CG, produženog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.3 u vezi st.1 i 2 i čl.49 st.1 KZ CG, krivičnog djela teška tjelesna povreda putem podstrekavanja iz čl.151 st.1 u vezi čl.24 st.2 KZ CG i krivičnog djela sprječavanje dokazivanja iz čl.390 st.1 KZ CG.

Dana 17.10.2025. godine, rješenjem krivičnog vanraspravnog vijeća ovog suda Kvs.br. 880/25, optuženom Medenica Milošu u stavu I ukinut je pritvor određen rješenjem sudije za istragu ovog suda Kris.br. 32/22 od 27.05.2022. godine, a posljednji put produžen rješenjem krivičnog vijeća ovog suda Kvs.br. 768/25 od 09.09.2025. godine, po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st.1 tač.1 Zakonika o krivičnom postupku dok je u stavu II, na osnovu čl. 166 st. 1 i 2 tač. 1 ZKP - a, okrivljenom Medenica Milošu, izrečena mjera nadzora zabrana napuštanja stana – na adresi Ulica Ulcinjska broj 2, Podgorica u kojem optuženi mora boraviti dok traje ova mjera i za koje vrijeme se ne smije udaljavati van prostorija mjesta stanovanja, osim po pozivu suda. Optuženi Medenica Miloš, je shodno čl. 166 st. 6 ZKP - a, upozoren, da ukoliko prekrši izrečenu mjeru nadzora, protiv njega se može odrediti pritvor. Takođe je određeno da ovu mjeru nadzora izvršava Uprava Policije - Odjeljenje bezbjednosti Podgorica te da ista može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude. Optuženom je pritvor ukinut shodno odredbi člana 179 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku te da je čl. 179 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku, kojom je decidno propisano da od dana podizanja optužnice pa do dana donošenja prvostepene presude pritvor može trajati najduže tri godine.

Rješenjem Apelacionog suda Crne Gore Kvsž.br. 457/25 od 18.11.2025. godine, u stavu I povodom žalbe okrivljenog Miloša Medenice, a po službenoj dužnosti ukinuto je rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs.br.880/25 od 17.10.2025.godine u stavu II i predmet u tom dijelu vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje dok je u stavu II žalba branioca okrivljenog Miloša Medenice, izjavljena protiv stava II rješenja Višeg suda u Podgorici Kvs.br.880/25 od 17.10.2025.godine, odbačena kao nedozvoljena.

Postupajući po ukidnim razlozima iz odluke Apelacionog suda Crne Gore Kvsž.br. 457/25 od 18.11.2025. godine, Viši sud u Podgorici je rješenjem Kvs.br. 1011/25 od 19.11.2025. godine prema optuženom Medenica Milošu, na osnovu čl. 166 st. 1 i 2 tač. 1 ZKP - a, izrekao mjeru nadzora zabrana napuštanja stana – na adresi Ulica Ulcinjska broj 2, Podgorica u kojem optuženi mora boraviti dok traje ova mjera i za koje vrijeme se ne smije udaljavati van prostorija mjesta stanovanja, osim po pozivu suda. Određeno je i da se optuženi iz stana može udaljavati samo pod nadzorom određenog lica, koje odredi Uprava policije-Odjeljenje bezbjednosti Podgorica, po pozivu suda i izuzetno rješenjem se može odrediti da okrivljeni za određeno vrijeme može napustiti stan ako je to neophodno radi njegovog liječenja ili ako to nalažu posebne okolnosti zbog kojih bi mogle nastupiti teške posledice po život i zdravlje optuženog. Shodno čl. 166 st. 6 ZKP - a, optuženi Medenica Miloš upozoren je da, ukoliko prekrši izrečenu mjeru nadzora, protiv njega se može odrediti pritvor te je određeno da ovu mjeru nadzora izvršava Uprava Policije - Odjeljenje bezbjednosti Podgorica a ista može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude.

Od 17.10.2025. godine, u predmetu Ks.br. 15/20, u kom je Medenica Milošu prvo određen pritvor, a nakon što je isti ukinut i određena mjera nadzora zabrana napuštanja stana, optuženi Medenica Miloš je pristupio na svako zakakano ročište za glavni pretres (ukupno ih je bilo 12 – 21.10.2025.;22.10.2025.;28.10.2025.;05.11.2025.;11.11.2025.;18.11.2025.;19.11.2025.; 26.11.2025.; 01.12.2025;02.12.2025.;11.12.2025. godine, zaključno sa danom 12.12.2025. godine, kada su stranke iznijele završne riječi a dokazni postupak okončan.

Naglašavamo da u spisima predmeta Ks.br. 15/20 ne egzistiraju dopisi – izvještaji Uprave policije o kontroli poštovanja određene mjere.

Odredbom čl. 167 st.1 ZKP-a propisano je da rješenjem kojim se izriče mjera zabrane napuštanja stana sud će odrediti da se okrivljeni ne smije udaljavati iz stana u kojem živi i prostorija koje su u funkcionalnoj vezi sa stanom, odnosno da se iz stana može udaljavati samo pod nadzorom određenog lica. Izuzetno, rješenjem se može odrediti da okrivljeni za određeno vrijeme može napustiti stan ako je to neophodno radi njegovog liječenja ili ako to nalažu posebne okolnosti zbog kojih bi mogle nastupiti teške posljedice po život, zdravlje ili imovinu.

Dalje, odredbom člana 168 st.2 ZKP-a propisano je da mjeru zabrane napuštanja stana, zabrane napuštanja boravišta, zabrane posjećivanja određenog mjesta ili područja, zabrane pristupa ili sastajanja sa određenim licem, privremenog oduzimanja putne isprave i privremenog oduzimanja vozačke dozvole izvršava policija.

Logičkim i ciljnim tumačenjem obaveze Uprave policije – Odjeljenje bezbjednosti Podgorica da izvršava mjeru nadzora zabrana napuštanja stana izvodi se jedini mogući zaključak da je obaveza policije da spriječi bjekstvo okrivljenog iz stana, jer se shodno čl. 51 st.1 KZ CG, vrijeme provedeno na izdržavanju mjere nadzora zabrana napuštanja stana uračunava u izrečenu kaznu zatvora.

Sa ovim saopštenjem, Sud obavještava javnost da se po ovom pitanju neće više oglaštavati.

U prilogu ovog saopštenja, dostavljamo rješenje o određivanju mjere nadzora zabrana napuštanja stana okrivljenom Medenica Milošu."