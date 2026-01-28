Medenica nije zatečen na prijavljenoj adresi nakon što mu je sudija Vesna Kovačević odredila pritvor; nadležni utvrđuju da li je pobjegao.

Izvor: screenshot

Podgorička policija večeras traga za Milošem Medenicom, saznaje nezvanično portal Dan od više izvora.

On je danas pred podgoričkim Višim sudom osuđen na kaznu zatvora od 10 godina i dva mjeseca.

Sudija Vesna Kovačević tokom izricanja presude navela je da se Milošu Medenici odmah odredi pritvor.

Kako nezvanično saznajemo, policija ga noćas nije zatekla na prijavljenoj adresi kada su došli po njega da ga sprovedu u zatvor.

Nadležni utvrđuju da li je pobjegao.