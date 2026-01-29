Policija traga za Medenicom nakon što ga juče nisu našli na kućnoj adresi posle presude kojom je osuđen na 10 godina i dva mjeseca zatvora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorički Viši sud donio je naredbu za raspisivanje potjernice za odbjeglim Milošem Medenicom, saopštila je "Vijestima" savjetnica za odnose s javnošću tog suda Ivana Vukmirović.

Specijalno vijeće sutkinje Vesne Kovačević juče je u Višem sudu donijelo rešenje o određivanju pritvora tom prvostepeno osuđenom šefu kriminalne grupe.

Sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice pušten je iz pritvora 17. oktobra 2025. godine, kada mu je određen kućni pritvor.

Vanraspravno sudsko vijeće takvu odluku donijelo je nakon što je proteklo tri godine bez prvostepene presude od podizanja optužnice.

Nepravosnažnom presudom oglašen je krivim za stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, dva krivična djela protivzakoniti uticaj putem pomaganja, kao i za sprečavanje dokazivanja, prenose Vijesti.

Oslobođen je optužbe za nedozvoljeno držanje oružja i omogućavanje uživanja opojne droge za više osoba...

Miloš i njegova majka Vesna Medenica nisu juče prisustvovali izricanju presude.